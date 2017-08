FOA vil anmelde aflytning

Formanden anerkender, at familien har haft svært ved at etablere et godt samarbejde med plejecentret, og at de skjulte optagelser afslører en uacceptabel kommunikation fra personalets side. Den ene af de ansatte fratrådte allerede inden sagen begyndte at køre i medierne, mens den anden, der allerede var under kommunens opsyn, efterfølgende er blevet afskediget.