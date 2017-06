Se billedserie Djævlen selv skulle have sat et fodaftryk på Schyttes gravsten - men det er nok bare en frostsprængning. Foto: Bjarne Stenbæk

Et overjordisk møde med de underjordiske

Sorø - 28. juni 2017 kl. 20:05 Af Bjarne Stenbæk

Aske Hansen fortalte om djævlens fod, Ingemanns spøgelsesmøde og masten over Tuelsø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø er rig på anekdoter, og et par af dem, der ikke er så kendte, fortalte studentermedarbejder Aske Hansen fra Museum Vestsjælland, da Sorø Museum havde historiefortælling og byvandring i børnehøjde i forbindelse med sportsrådets sommerferieaktiviteter.

En del af aktiviteten foregik på kirkegården ved klosterkirken.

På Andreas Schyttes gravsten bag kirken er der en større skade. Aske Hansen fortalte legenden om en ung jomfru, der blev forfulgt af djævlen selv. Hun søgte ly i kirken og løb op i tårnet. Djævlen fulgte efter, men lige da han skulle til at fange jomfruen, begyndte kirkeklokken at ringe. Det kunne djævlen ikke klare, så han kastede sig ud fra tårnet, og hans fod ramte Schyttes gravsten, så foden satte et aftryk i stenen.

- Det er ikke så tydeligt længere, fortalte Aske Hansen.

- Og i virkeligheden er der også tale om en ganske almindelig frostsprængning.

Ved Ingemanns grav fik selskabet historien om Ingemann og vennen Peter, der spadserede i Akademihaven. På stien mødte de en hvid skikkelse, der lignede Ingemann. Hver gang, de to gik et skridt frem mod skikkelsen, gik den også, og de kunne heller ikke løbe skikkelsen op. Skikkelsen forsvandt til slut ind i den bolig i avlsgården, som Peter boede i.

Hjemme i Ingemanns hus var digterens kone, Lucie. Hun var særdeles overtroisk, og hun forbød Peter at gå hjem, da ferygtelige ting kunne ske. Han overnattede derfor i Ingemanns hus - og dagen efter kunne de konstatere, at taget på Peters bolig i nattens løb var styrtet ned over den seng, han skulle have sovet i.

Sådan fik børn og voksne en række anekdoter, ligesom der blev talt om overtro. Eftermiddagens program indeholdt også masten over Tuelsø, som kan se i klart vejr. Masten stammer fra et skib, der sank, fordi en rig kvinde ikke ville dele ud af sin rigdom til de fattige, hun sejlede med. Så blev det uvejr, og skivet gik ned med mus og mand.

Og endelig var der også skrønen om Kong Volmers genfærd, der jagtede »slattenpatten« - en elverkvinde. Volmer red på en hest uden hoved og havde med sig jagthunde med tunger af ild. Hvorvidt han fangede »slattenpatten«, meldte historien ikke noget om. Til gengæld fortalte Aske Hansen, at elverkvinderne som udgangspunkt var ret smukke. De lange bryster fik de som følge af, at de uvist af hvilken grund ammede deres børn bag om ryggen, så brystet skulle altså kunne nå et vist stykke vej.