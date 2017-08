Se billedserie Maria Graves har haft mange hunde. På det seneste er hun faldet for racen Field Traial Spaniel, som Molly tilhører. Hjemme på Maria Graves egen gård er der endnu en hunhund af racen, men det er »fars hund«.Foto: Lene Berthelsen

Et-årige Molly var med mor på jobbet fra dag et

Sorø - 19. august 2017 kl. 09:17 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Butikschef i Land & Fritid, Maria Graves var ikke i tvivl om, at Molly skulle med på jobbet, da hun fik Molly for omkring et år siden. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

- Det er god træning for hende. Hun vænner sig til at få mange indtryk, og hun lærer at være upåvirket af forstyrrelser. Det er vigtigt at starte den træning tidligt, siger Maria Graves, der har haft hund, siden hun var 15-16 år og har trænet rigtig mange.

Derudover udfyldte Molly et tomrum hos Land & Fritid, der før da havde haft et par katte indlogeret. Da de døde, savnede kunderne dem så meget, at der måtte dyr til igen.

Molly, en Field Trial Spaniel, var blot 12 uger gammel på sin første »arbejdsdag«, men hun fandt sig hurtigt til rette, og i dag færdes hun hjemmevant og udfylder flere roller i og omkring den store forretning ved Bromme.

Rent praktisk bruger Maria Graves hende til at prøve nye produkter af på:

- Det kan være foder, godbidder, pelspleje, hundelegetøj. Det giver lidt mere værdi, når man kan fortælle kunderne, at man selv har prøvet det, siger Maria Graves, der også har brugt Molly i reklamer.

Så er der den sociale rolle, Molly udfylder. Kunderne holder af den glade, kærlige og milde hund og kommer gerne ind og hilser på hende. Nogle spørger endda, om de lige må gå en lille tur med hende.

- Jeg kunne have solgt hende de første 30 gange, siger Maria Graves med et stort smil.

Kunderne er velkomne til at tage deres egne hunde med i butikken, og den situation håndterer unge Molly også særdeles elskværdigt:

- Hun går hen og hilser på den anden hund, og så fører hun den hen til godbidderne. Der er hun en god værtinde. Forleden havde hun hjulpet en labrador på den måde, og de lå nok så hyggeligt i hvert sit hjørne og tyggede på godbidder, siger Maria Graves til Dagbladet og Sjællandske.

Maria Graves oplever også, at en hund er god til at skabe en stemning, der gør det nemmere for f.eks. nye medarbejdere eller vikarer at falde til. At hunden er vejen til kommunikation:

- Molly har en afstressende virkning på personalet. De dage, hun ikke er med, er det meget mærkbart, siger Maria Graves.