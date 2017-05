Sagen om skov i Jylland som erstatning for træfældning i Sorø er nu nået til Christiansborg.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Erstatningsskov får nu Christiansborg på banen

Sorø - 16. maj 2017 kl. 12:17 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om at skov fældet i Sorø kan erstattes med skov i Jylland er nu nået Christiansborg.

Her har folketingsmedlem Zenia Stampe (R) spurgt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, hvad hans holdning er til reglerne om erstatningsskove.

Det sker efter, at Naturstyrelsen sidste år gav tilladelse til fældning af 25 hektar skov, eller hvad der svarer til 35 fodboldbaner, i Bromme Plantage i Sorø. I følge loven skal den fældede skov erstattes af ny skov, men en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet slog fast, at erstatningsskoven slet ikke behøver at blive plantet i Sorø - i stedet ender den nu i Jylland.

Når erstatningsskoven opføres i Jylland, så er der reelt ikke tale om erstatningsskov, mener blandt andre Danmarks Naturfredningsforening (DN). Den opfattelse deler byrådsmedlem i Sorø Pia Hvid (R), som derfor har involveret partikollegaen på Christiansborg.

- Vi håber, at vi ved at bringe sagen op på politisk niveau, kan vinde gehør for vores synspunkt, siger Pia Hvid i en pressemeddelelse.

I et skriftligt svar til Zenia Stampe afviser Esben Lunde Larsen (V), at den er gal med lovgivningen.

»Det er umiddelbart min opfattelse, at reglerne om placering og naturindhold af erstatningsskov fungerer hensigtsmæssigt,« skriver ministeren i svaret.

Ministeren skriver samtidig, at det er ønskeligt at »erstatningsskov placeres nær det areal, som den skal erstatte«. Men han tilføjer, at der er tale om en samlet vurdering, hvor der også skal tages økonomiske hensyn, og at det kan spille ind, om der allerede er meget skov i det område, hvor skoven fælles.

Zenia Stampe har nu sendt et nyt spørgsmål til ministeren for at få afklaret, hvad det egentlig vil sige, at erstatningsskov skal placeres i nærområderne.