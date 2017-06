Se billedserie Karina Dalgaard, Camilla Vasegaard og Karina Flauensgaard afviste, at de var klædt ud. I fritiden tager de bare tilbage til de glade 50?ere. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Erindringen om en glad tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erindringen om en glad tid

Sorø - 05. juni 2017 kl. 17:49 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange tusind gæstede Sorø til en solbeskinnet Klassisk Køredag. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske

- Vi er en flok glade anakronisme.

Sådan lyder det fra Johan Krohm Carl, der mandag gæstede Sorø til Klassisk Køredag.

- 50'erne var en glad tid, og når vi har muligheden for det, stikker vi af fra nutiden, fortsætter han.

- Motorlyden, bilerne, pastelfarverne og musikken trækker i os, og så kan jeg selvfølgelig også godt lide at skrue på tingene.

Johan har sin Cadillac fra 1955 med til træf, og den er i dagens anledning udlånt til Karina Snæver Dalgaard, Camilla Vasegaard og Karina Flauensgaard. I gruppen er både Skælskøregnen, Kalundbog og Sorø repræsenteret.

Med er også Kenneth Kizu og Michael Honoré. Michael har en Chevrolet fra 1966 med.

- Den har jeg haft i otte år, siger han.

- Jeg var egentlig ikke så interesseret i tiden, men så fik jeg øje på bilen. Den blev købt og ad den vej kom jeg ind i miljøet.

Michael går også derhjemme og skruer på en Ford fra 1952 - mens Johan har gang i et projekt med en Dodge fra 1957. De kan bare ikke lade være.

For familien Dahlerup/Lidsmoes fra Glumsø er 50'er-stilen også gået rent ind.

- Stine er uddannet kjoleskrædder og har altid været fascineret af 50'erne, fortæller Jeppe Lidsmoes.

- Vi begyndte at interessere os for musikken, og næste punkt på dagsordenen far besøg ved diverse træf. Bilerne kiggede vi lidt på, og vi talte om en Morris Minor - men vi havde en drøm om en Buick. Vi havde set den og havde også et billede af den - så det blev altså den.

Buick Roadmaster 1952 ere bilens fulde navn, og her kan både Stine Dahlerups to døtre og Jeppe Lidsmoes' to børn være med, når familien ta'r på tur.

For to år siden kom bilen i hus.

- Og det er et langsigtet projekt, fortæller Jeppe.

- Først har det handlet om at få teknikken til at fungere og gøe den sikker at køre i. Næste skridt er at gøre mere ved det kosmetiske. Det er en dejlig bil at køre i. Den kører godt nok kun 5-7 kilometer på literen - nok nærmest 5 - men derhjemme har vi to energiklasse A-biler, som vi kører i til hverdag, så må vi godt »synde« lidt, når vi har fri.

De to fra Glumsø er efterhånden ved at have bygget et godt netværk op.

- Det er ikke så let at få foden inden for i miljøet, smiler Stine.

- Men når du er accepteret som seriøs retrobilejer, er der til gengæld meget hjælp at hente både ved træf og i de forskellige fora på nettet.