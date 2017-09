Se billedserie Gert Jørgensen kunne fortælle, at Sorø Kommune forventer snart at kunne melde udsolgt af erhvervsjord i Pedersborg-udstykningen. Foto: Bjarne Stenbæk

Erhverv: Det går godt i Sorø - men vi skal videre

Det går godt i Sorø. Der skabes flere arbejdspladser end i både resten af regionen og på landsplan, ledigheden er historisk lav, og sidste år lagde arbejdsmarkeds- og erhvervs-området 11,5 millioner kroner i Sorø Kommunes fælleskasse. En sidegevinst er, at 60 integranter i det seneste år er blevet selvforsørgende.

Men både borgmester Gert Jørgensen (K), formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, Anne Madsen (S), og cirka 40 repræsentanter for det lokale erhvervsliv var enige om, at Sorø Kommune ikke skal hvile på laurbærrene, da de to politikere torsdag eftermiddag mødte erhvervslivet på Lille Claus på Sorø Sø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Men mange spørgsmål trænger sig på. Hvordan får man de unge til at synes, at erhvervsuddannelserne er spændende? Hvad er det for en fremtid, de unge mennesker skal uddanne sig til? Hvordan præger vi de unge, så de er klar til at »gi' den en skalle«, når de får job i en virksomhed?

Anne Madsen fortalte, at arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget netop har indledt et tæt samarbejde med børn og undervisningsudvalget i kommunen.

- I fællesskab skal vi have flere unge til at tage en uddannelse og ikke mindst en erhvervsuddannelse, sagde hun.

- Vi skal også have en bedre erhvervsvejledning og ikke mindst have fat i forældrene. Forældrene er nemlig for tilbøjelige til at råde de unge til at tage en gymnasieuddannelse i troen på, at det giver den bedste platform. Det er langt fra sikkert. Endelig vil jeg gerne fremhæve lærlingenetværket i Sorø som et yderst positivt tiltag.

Gert Jørgensen fortalte, at Stenlille Skole netop er klar til at søsætte et eftermiddagsmodul, hvor eleverne får sat et eftermiddagsjob på skemaet. Det skal give eleverne et større kendskab til erhvervslivet. Samtidig kan de tjene en lille skilling.

Muligheden for at kombinere skolegangen med lokale specialer i tilknytning til de virksomheder, der befinder sig i lokalområdet, blev også nævnt, ligesom næstformanden i Sorø Erhvervsudviklingsråd arbejder med i en gruppe, der kigger på muligheden for at øge antallet af virksomhedsbesøg og -samarbejder i skolerne. Skolernes og erhvervslivets netværks-samarbejde er i øvrigt på dagsordenen på næste erhvervsmøde 19. september.

Lars Mouritsen føjede til, at det også handler om virksomhedernes måde at tage imod de unge på. I Kopp Sorø er der flere eksempler på unge, der kommer lidt skævt i gang eller ikke umiddelbart har de bedste forudsætninger, slutter af med at score toppoint til svendeprøven. I nogle tilfælde handler det om at give dem chancen og forklare dem, hvordan man skal opføre sig på en arbejdsplads.

Morten Bove opfordrede til at give mulighed for, at unge kan komme i miljøer, hvor de kan »rode« med teknologi og inspirere hinanden i et kreativt fællesskab, og Per Møller pegede på, at det er svært at vide, hvad man skal uddanne de unge til i dag, fordi robotter inden for en overskuelig fremtid overtager rigtig mange funktioner - også fra både håndværkere og »de hvide skjorter«.

Det betyder ikke nødvendigvis, at der bliver bruge for meget mindre menneskelig arbejdskraft - men jobfunktionerne skifter karakter.

De måske kommende satellitkontor for videns personer- på Sorø Station - blev også rundet. Det samme gjorde det, at man fremover skal have fokus på efter- og videreuddannelsen af medarbejdere, så jobkravene fremover kan opfyldes.

Claus N. Kristiansen fortalte, at flere af de virksomheder, han løser opgaver for, mangler arbejdskraft her og nu.

- En del af det problem forsøger vi at løse ved, at jobcentrene i vores del af Sjællands nu arbejder sammen på tværs, svarede Anne Madsen.

- For en virksomhed er det jo lige gyldigt, om en medarbejder bor i eksempelvis Slagelse, Ringsted eller Sorø.

Gert Jørgensen var enig i, at der er en akut opgave, som skal løses inden for en overskuelig fremtid. Det gælder også udfordringerne med dårlig bredbåndsforbindelse i mange af lokalområderne.

- Det er et vigtigt spørgsmål, men det er et landsproble. Derfor er der også et dilemma i, om man skal bruge kommunekassen på det, eller det er noget, statskassen bør tage sig af, sagde Gert Jørgensen, der føjede til, at nogle af lokalområderne havde fået støtte til fibernet via de puljer, der er afsat af staten eller SEAS-NVE.

Når det handler om bosætning, hænger tingene sammen. Der skal ikke mindst være gode boliger, gode daginstitutioner og gode skoler. Brian Pihl Pedersen oplyste, at cirka 50 procent af arbejdsstyrken i Sorø Kommune pendler til udefra. Her vil det måske være lettest at gå på jagt efter tilflyttere.

Claus Bredvig på pegede, at de cirka 400 timelønnede på Hørkram savner billige boliger og lejeboliger i Sorø. Michael von Bülow kunne supplere med, at Sorø Boligselskab har 2.400 på venteliste - 1.000 af dem er børnefamilier fra København.

- Der er 200-250 boliger på vej - både almene boliger, klyngedannelser og parcelhuse, svarede Gert Jørgensen.

- Vi er klar til at gå videre, men jeg kan godt se, at de 100 almene boliger, der bygges, faktisk allerede er lejet ud.