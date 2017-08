Laila Haunstrup Bregner Carlsen glæder sig meget til at tiltræde jobbet som erhvervschef i Sorø Kommune. Foto: Kim Rasmussen

Erfaren kvinde overtager roret

Sorø - 05. august 2017 kl. 10:53 Af Merete Jensen

Mandag den 7. august er første arbejdsdag for Laila Haunstrup Bregner Carlsen, Sorø Kommunes nye erhvervschef. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Stokroserne strækker sig mod lyset op ad muren på den gamle skole i Stestrup. Solen har denne dag valgt at bage ned fra en knasende blå himmel.

Sorøs kommende erhvervschef, 54-årige Laila Haunstrup Bregner Carlsen, nyder feriens sidste krampetrækninger, inden hun mandag den 7. august skal have »første skoledag« i Sorø Erhverv, Sorø Kommune. Hun afløser Niels-Henrik Glisbjerg, som efter et længere sygdomsforløb måtte opgive kampen mod cancer.

- Jeg har mødt Niels-Henrik ved flere lejligheder, og jeg er godt klar over, at det er store sko, jeg skal udfylde. Det er derfor med en god portion ydmyghed, at jeg efterfølger ham, siger Laila Haunstrup Bregner Carlsen, inden hun tilføjer.

- Det er naturligvis på et trist grundlag, at jeg har fået stillingen, men jeg glæder mig som et lille barn. Det er et ønskejob.

Laila Haunstrup Bregner Carlsen er født i Skive og opvokset i Struer som nummer to af fire søstre. Hun er uddannet eksportsælger og har gennem mange år bevæget sig i erhvervslivet, både som iværksætter, eksportchef, designer, salgskonsulent, medhjælper og administrerende direktør. Hun har desuden taget en del af læreruddannelsen i en periode, hvor hun ønskede at udfordre sig selv. Selve lærergerningen har hun dog aldrig for alvor kastet sig over.

Siden efteråret 2011 har hun været tilknyttet Kalundborgegnens Erhvervsråd, først som ekstern konsulent, dernæst som projekt- og udviklingschef, inden hun blev konstitueret erhvervschef i Kalundborg i foråret 2016.

- Min erhvervserfaring er meget bred, så jeg vil være i stand til at vejlede både store og små virksomheder i det omfang, der er behov for. Desuden har jeg selv været iværksætter på både godt og ondt, så jeg kender til en verden med både røde og sorte tal. Men allerførst gælder det for mig om at stikke en finger i jorden og få en føling med Sorø. Der er rigtig, rigtig meget der allerede fungerer, og for mig er det en vigtig opgave at videreføre den gode udvikling, siger hun.

Laila Haunstrup Bregner Carlsen fremhæver udfordringen med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til Sorø Kommune som én af mange opgaver, der måske skal være særlig fokus på, når hun tiltræder den nye stilling.

- Jeg er blandt andet meget imponeret over Lars Mouritsen fra Kopp Sorø, som har udtænkt og været med til at iværksætte lærlingenetværket. I Kalundborg var jeg med til at lave rekrutteringsalliancen, og jeg ved af erfaring, at man bliver nødt til konstant at udvikle for at skabe de bedste betingelser for virksomhederne og for at gøre området attraktivt, siger Laila Haunstrup Bregner Carlsen. Hun fortæller desuden, at hun agter at tage på virksomheds«turné«, for at få en god fornemmelse af det pulserende erhvervsliv.

I modsætning til Kalundborgegnens Erhvervsråd, som er en selvstændig forening, så er Sorø Erhverv en integreret del af kommunen. Netop denne konstellation glæder den nye erhvervschef.

- Jeg kan se mange fordele, og glæder mig meget til at have et tæt samarbejde med Sorø Kommunes afdelinger og udvalg. Som et bindeled mellem virksomhederne og Sorø Kommune, må man sige, at Niels-Henrik Glisbjerg har lavet et solidt fundament. Det er meget priviligeret at overtage hans store arbejde for at skabe vækst og arbejdspladser, siger hun og fortsætter:

- Som lokalrådsformand Ingse Rasmussen fra Ruds Vedby engang har sagt: »Man skal sigte efter stjernerne, for så kommer man måske over bakketoppen«. Det er derfor ikke urealistisk for mig, at vi i Sorø sammen arbejder hen imod, at Sorø Kommune skal blive Danmarks bedste bosætningskommune og det bedste sted at drive virksomhed, lyder det afsluttende fra Laila Haunstrup Bregner Carlsen.