Enhedslistens ene medlem i Sorø Byråd, Grethe Kistrup Møller, var for to år siden med i et borgerligt budgetforlig. Nu er hun klar til at sætte sig til forhandlingsbordet igen, men med en række krav. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Enhedslistens krav til budgettet

Sorø - 20. september 2016 kl. 20:06 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden var Enhedslisten en del af budgetforliget sammen med Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale.

Om partiet bliver det igen i år, er det for tidligt at spå om, men Enhedslisten lægger i en pressemeddelelse op til, at partiet går til forhandlingerne med den hensigt.

- Baggrunden for beslutningen er, at vi håber at kunne medvirke til at sætte en stopper for de senere års nedskæringer, der især har ramt børn, unge og ældreområdet, forklarer partiet. Enhedslisten har dog et ultimativt krav til forhandlingerne:

- Det er afgørende, at servicerammen udnyttes fuldt ud. Vi kan ikke acceptere, at de ansatte skal løbe hurtigere i hverdagen, for at der kan skabes en såkaldt buffer som politisk kan udnyttes til at dele julegaver ud i et valgår.

Derudover har partiet ønsker om forbedrede forhold på følgende områder: Social dumping, daginstitutioner, skoler, ældreområdet og plejesektoren og kontanthjælpsområdet.

Som delvis finansiering ønsker partiet dækningsbidraget genindført.