Enhedslisten vil tale om borgerinddragelse

Tre aktuelle sager har fået Enhedslistens byrådsmedlem Grethe Kistrup Møller til at rejse et generelt spørgsmål om borgerinddragelse i byrådet.

Ifølge Grethe Kistrup Møller er det tre eksempler på, at et lokalråd enten ikke er blevet inddraget i en beslutning, eller at der er usikkerhed omkring, hvordan lokalrådet skal inddrages og deres muligheder for at præge en beslutning.