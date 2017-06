»Brandmand for en dag« er et af de populære indslag i sommerferieaktiviteterne. Foto: Peter Frederiksen

En hel uge med »lørdag i hallen«

Sorø - 15. juni 2017 kl. 14:38 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 28. gang står Sorø Sportsråd bag »Sommerferieaktiviteter«, der denne gang indledes med hønsehold i fjerkræklubben på Apotekervej lørdag den 24. juni klokken 10.00 og afsluttes med spejdersport ved spejderhytten på Smedevej søndag den 13. august klokken 10.00. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ind i mellem er der så stort set hver dag aktiviteter, som børn og unge kvit og frit kan deltage i - dog er et par af søndagene aktivitetsfri.Der kræves dog deltagerbetaling for enkelte aktiviteter - eksempelvis Ung Sorøs sommer-camp eller turen til Sommerland Sjælland - ligesom der til nogle af aktiviteterne er krav, man skal opfylde. For eksempel skal man kunne svømme 350 meter, hvis man skal med roklubben på søen.

- Vi har et par nyheder på programmet i år, fortæller sportsrådets formand Ole Ring.

- I uge 27 - 3. juli til og med 9. juli fra klokken 10.00-15.00 - holder vi »Sommer i Sorø« i Sorø Hallen. Her er hallen som til en »Lørdag i hallen« fyldt med redskaber, airtrack, hoppeborg, bordfodbold, airhockey, badminton, volleyball og meget andet.

Også Coding Pirates er et nyt tilbud. Kodepiraterne holder til på Skolevej 1C, og her kan man 27. og 29. juni samt 7. og 8. august lære at programmere, lave egne spil eller arbejde med små computere og robotter. Det sker mellem klokken 16.00 og 19.00.

Men alt kan man læse i det omfattende program, som skolebørnene har fået med hjem. Programmet ligger også rundt om i kommunen, ligesom man kan se det på sommerisoroe.dk.

Nå ja, måske skal vi også lige nævne, at tilløbsstykket »Brandmand for en dag« holdes på Carlsens Plæne for enden af Frederiksvej fredag den 11. august fra klokken 10.00-12.30.