Se billedserie Jørgen Larsen retter på baretten i hjemmet i Fjenneslev. Han er med, når Sorø Kommune fejrer veteranerne den 5. september. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: En fredsmission der satte sine spor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En fredsmission der satte sine spor

Sorø - 02. september 2017 kl. 11:22 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mere end 50 år siden, at Jørgen Larsen var FN-udsendt i Gaza. Alligevel står året med de fredsbevarende styrker stærkt i erindringen. Især fællesskabet.

Det var i 1965, men Jørgen Larsen, der i dag er 75 år gammel, husker tydeligt tiden i Gaza, hvor han som kok stod i spidsen for mad til 75 udsendte.

- Vi havde et stærkt fællesskab, og jeg fik venner for livet. Det var en hel verden for sig selv, fortæller Jørgen Larsen.

På flere måder savner han 1965, hvor han var 23 år gammel og havde mod på eventyr og hele verden.

Jørgen Larsen oplevede nemlig ikke, at der var fare for hans liv - selv om han også indimellem deltog i patruljeringen.

Men han oplevede, at samtlige udsendte indgik i samarbejdet og i opgaven på lige fod.

- Der var ingen forskel på rig og fattig. Alle hjalp alle. Der var en stor hjælpsomhed. Det betød venskaber, som holder i dag, og det er jeg meget taknemmelig over, siger Jørgen Larsen, der pointerer, at hans udsendelse ikke kan sammenlignes med de kamptropper, som sendes ud til krig i dag.

- Vi var fredsbevarende, og vi kom ikke hjem med de samme fysiske og psykiske mén, som mange soldater siden er kommet hjem med, siger han.

Han er glad for, at Sorø Kommune markerer Den Nationale Flagdag den 5. september med et veterantræf for soldater, udsendte og deres pårørende.

- Det er fint at fejre veteranerne, for deres arbejde skal anerkendes. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at dem, der kommer hjem med mén efter en udsendelse, får den hjælp, de har behov for. Det er sådan en dag også med til at sætte fokus på, siger Jørgen Larsen til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.