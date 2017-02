Elever fra Sorø Akademi er i gang med dansetræningen til årets skoleforestilling. . I år står eleverne selv for alt i forbindelse med teaterstykket, og de har valgt, at stykket skal handle om alt det, de har oplevet som gymnasielever: Både det sjove, det spændende og de akavede historier. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Elever deler pinlige historier fra gymnasielivet

Sorø - 04. februar 2017

Dystre historier om mennesker på flugt er byttet ud med dating, fravær og pinlige lærere, når eleverne på Sorø Akademi har premiere på årets skoleforestilling.

- Vi har ville bringe forestillingen tilbage til det lokale, så i år handler det om hverdagen som gymnasieelev, siger Laura Skammelsen, der går på tredje årgang på gymnasiet og er en af stykkets forfattere og instruktører.

Normalt er stykket blevet ledet af en af skolens lærere, men ikke i år, og det afspejler sig i valget af historie, mener Laura Skammelsen.

- Lærerne har rigtig mange holdninger, og derfor handlede det om flygtninge sidste år. I år har vi haft meget frie rammer, og vi har så valgt, at stykket skal være nemt at relatere til, siger hun.

Derfor har instruktørerne inviteret alle skolens elever til at dele både sjove og akavede oplevelser fra gymnasielivet. De mange inputs er så blevet skrevet sammen til én historie, fortæller Ida Brehmer, som er stykkets anden instruktør.

- Stykket handler om alle de skrækhistorier, vi selv har haft eller har hørt fra andre elever gennem de sidste tre år på gymnasiet, siger hun.

Titlen på årets stykke er også en reference til gymnasielivet. »Julie og de røde streger på Lectio« er navnet på forestillingen, og det er en henvisning til fravær i gymnasiet. Lectio er nemlig et system på internettet, hvor eleverne blandt andet kan følge med i deres fravær. Har eleverne ikke været til en time, så får de en rød streg i Lectio.

Skoleforestillingen på Sorø Akademi er en årlig tilbagevendende tradition, og i år er der i alt 33 elever, som er med enten på scenen eller bag kulisserne. 14 er med som skuespillere, fem er dansere og fem er musikere. Resten er instruktører, står for PR eller sørger for hyggen.

En af årets skuespillere er Nikolaj Brettschneider. I stykket skal hans karakter på date med hovedpersonen Julie. De har skrevet sammen på »Tinder«, som er en populær dating-tjeneste blandt unge. Men de har aldrig før mødt hinanden i virkeligheden.

- Når de mødes viser det sig, at fyren, som jeg spiller, for det første kommer en halv time for sent. Desuden taler han kun om sig selv, og så siger han til pigen, at hun slet ikke ligner hende fra billederne. Undervejs i daten tager han også et opkald, hvor han snakker med en eks-kæreste om en kønssygdom, som han har fået, siger Nikolaj Brettschneider.

Scenen handler om at vise, at der kan være forskel på, hvordan folk er på nettet i forhold til i virkeligheden, mener han.

- Folk kan være søde på Tinder men være en anden - og egoistiske - i virkeligheden, siger Nikolaj Brettschneider.

Eleverne bruger en hel del af deres tid på at øve på stykket, men det er godt givet ud, mener de. En af de gode ting ved at være med i teatergruppen er, at man lærer elever fra de andre klasser at kende, fortæller Laura Skammelsen.

- Det er fedt at lære nogle af eleverne på tværs af klassetrin at kende og også at få 1.g'erne med, siger hun.

I »Julie og de røde streger på Lectio« har dans og musik en fremtrædende rolle, men det er dog mere et teaterstykke end en musical, mener instruktørerne.

Stykket har premiere den 27. februar og spiller derudover den 28. februar og den 1. marts. Der er plads til cirka 120 gæster ved hver forestilling.