Ejer vil indrette tre lejligheder i et gammelt pakhus

Sorø - 13. maj 2017 kl. 12:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pakhuset ud mod parkeringspladsen bag Svegård Bog & Idé kan blive til tre flotte lejligheder. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Tina og Karsten Knudsen, der ejer Svegård Bog & Idé, har en ansøgning liggende på mødet i udvalget for teknik og miljø på tirsdag. Parret ønsker at indrette tre lejligheder i det gamle pakhus ud mod parkeringspladsen bag ved.

To af lejlighederne skal indrettes på 1. sal, mens der på 2. sal skal være én stor lejlighed. De to lejligheder får hver sin altan, mens den store lejlighed i stedet får en tagterrasse.

Udvendig bevares pakhuset udseende med sandskurede vægge og vinduer i røde farver. Taget laves i henhold til lokalplanen i sort tagpap.

Indgangen til lejlighederne bliver i porten, og der bliver både trappe og elevator. Indvendig bibeholdes så mange bjælker som muligt, og der laves synlige bjælker, hvor det giver mening.

I dag er pakhuset så dårligt vedligeholdt, at det ikke kan bruges - hverken til lager eller til kontor.

Skal lejlighederne etableres, kræver det et kommunalt ja samt en dispensation fra lokalplanen.

Pakhuset er af høj bevaringsværdi, og i følge lokalplanen må det kun indrettes med to etager, men da bygningen andre steder i lokalplanen omtales som bestående af tre etager, anbefaler fagcentret, at der gives en dispensation, så både 1. og 2. sal kan udnyttes.

De eksisterende rumhøjder i bygningen overholder ikke bygningsreglementets krav til boligindretning. Derfor kræver ombygningen, at bygningernes facader forhøjes med cirka 1,3 meter til syv meter. Det giver en højde på 8,3 meter, og det kan også kun lade sig gøre, hvis der dispenseres fra lokalplanen.

Taghældningen kræver også en dispensation. Kravet er nemlig en taghældning på mellem 40 og 50 grader - pakhuset er opført med en taghældning på under 20 grader. Den taghældning ønsker fagcentret at bevare. Det vil også betyde, at lokalplanens maksimale bygningshøjde på 11,5 meter kan overholdes. Tegltag er ikke byggeteknisk muligt med en taghældning på 20 grader, så i stedet arbejdes der på løsningen med sort tagpap.

Tina og Karsten Knudsen har købt jord af kommunen rundt om ejendommen, så der kan monteres altaner, og så der er P-pladser til lejlighederne.

Fagcentret gør politikerne opmærksom på, at de ved at sige ja til projektet også vil sikre, at pakhuset kan bevares som bygning, ligesom centret gør opmærksom på, at renoveringen af pakhuset vil give området et løft - særligt ud mod det offentlige parkerings-areal.

Derfor anbefaler fagcentret, at der gives de fornødne dispensationer. Hvis politikerne er enige i det, skal sagen ud i to ugers nabohøring, før dispensationerne kan gives. Udvalget for teknik og miljø skal dog have sagen forelagt igen, hvis der i høringsperioden kommer bemærkninger mod projektet.