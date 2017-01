Se billedserie Lyset i hallen er ikke godt. Men de nye LED-lamper kommer til at sikre bedre lys med et mindre strømforbrug. Rasmus Sinding, afdelingsleder og viceforstander, Lars Wendelboe. ser frem til, at de nye lamper bliver sat op. Foto: Anders Ole Olsen

Efterskole sparer tusindvis af kroner på nye pærer

Sorø - 31. januar 2017

Det kan være en god forretning at investere i energioptimering. Det fandt Sorø Gymnastikefterskole ud af, og nu anbefaler de andre efterskoler at gøre det samme. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Indeklimaet er blevet mere rart, og lyset i den mørke hal bliver snart bedre. Det er bare to af de positive bivirkninger ved Sorø Gymnastikefterskoles energioptimering, hvor den største virkning kan ses på budgettet. Skolen sparer nemlig betydelige summer på nye lamper og isolering.

- Det viste sig, at vi ved at skifte fra lysstofrør til LED-belysning kunne spare en tredjedel af vores strømforbrug, forklarer viceforstander, Lars Wendelboe.

Efterskolen består af mange lange gange, undervisningslokaler og haller, derfor bruger de også mange lamper og lysstofrør. Og når de så i et hug vælger at skifte det hele til energibesparende lyskilder, viser udregningerne at energiforbruget vil dykke dramatisk, og besparelsen derved vil være 210.000 kroner per år. På den måde vil investeringen på 700.000 kroner i nye lyskilder hurtigt blive betalt tilbage.

- Vi håber derfor, at vi kan inspirere andre efterskoler til at kigge på den her form for energieffektivisering, forklarer han.

Efterskolen fik selv idéen, da en tidligere elev spurgte om ikke han skulle regne lidt på sagen. Det fik han lov til, og resultaterne var overbevisende.

- Vi var nok kommet dertil på et tidspunkt, men nu kunne vi se tallene, og så blev det nu, vi gang i gang, siger Lars Wendelboe.

Skolens hal, som selv i forhold til andre haller, lider under dårlig belysning, bliver meget lysere - men kommer samtidig til at forbruge mindre energi.

- Vi ved det ikke med sikkerhed endnu, men vi tror på, at det bedre lys gør hallen til et bedre sted at arbejde - både for lærerne og eleverne, som bruger meget tid derinde, siger Rasmus Sinding, der er afdelingsleder på skolen.

Loftsisoleringen med papirgranulat har også allerede betydet, at indeklimaet er blevet mere behageligt.

- Vi har fået mere jævn varme over hele skolen. Det er blevet mere behageligt for eleverne at gå rundt i klipklapper, siger Rasmus Sinding. Han fortæller også, at eleverne ikke på samme måde som før skruer op og ned for varmen.

I alt har skolen investeret for 1,45 millioner kroner, og med de investeringer forventer skolen at strømforbruget falder med 96.000 kilowatt timer per år ud af et årligt forbrug på 260.000.

Viceforstanderen ser tiltagene som en fremtidssikring af skolen. Samtidig går han med overvejelser om at tage det næste skridt. Her tænker de på solpaneler. Men det er endnu kun overvejelser. De sparede penge vil skolen bruge til at gøre det økonomiske råderum større - det vil sige; de giver muligheder for at tage eleverne med på flere ture eller lignende.