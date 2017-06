Se billedserie Efter flere år udenfor arbejdsmarkedet er Michael Hvalsø kommet i arbejde efter at have deltaget i JobFirst. I projektet har han fået opbakning fra både en mentor, en erhvervsvejleder og en sagsbehandler. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Efter tre år uden job: Eksperiment i jobcenteret fik Michael i arbejde

Sorø - 01. juni 2017

- De troede på, at jeg kunne komme i arbejde. Det motiverede mig rigtig meget. Sådan fortæller 43-årige Michael Hvalsø, som bor i Dianalund med sin kone og deres to børn.

For fem år siden blev han far til en lille dreng med hjerneskade. Det tog hårdt på både Michael Hvalsø og hans kone. Det gik samtidig ud over den nyfødtes fem år ældre storebror, som familien fik svært ved at finde tid til at tage sig af. Det fortæller Michael Hvalsø til DAGBLADET og Sjællandske.

I en periode holdt Michael Hvalsø sorgen fra døren, men efter to år overvældede den ham, og han forlod arbejdsmarkedet. I første omgang for at passe deres handicappede søn.

Mens månederne blev til år, mistede Michael Hvalsø troen på, at han havde noget at tilbyde på arbejdsmarkedet.

- Jeg gik og blev i tvivl, om jeg kunne bruges til noget, siger han.

Efter noget tid hjemme, blev han tilknyttet jobcenteret i Sorø, men det fik han ikke et job af, fortæller Michael Hvalsø.

- Det var meget tumultagtigt. Jeg fik hele tiden nye sagsbehandlere, og det var ligesom at være et nummer, siger han.

Efter en periode i jobcenter-systemet blev Michael Hvalsø tilbud at være med i jobcenterets forsøgsprojekt »JobFirst«. Det er et eksperiment, hvor arbejdsløse får tilknyttet både en erhvervsvejleder og en mentor, foruden en fast koordinerende sagsbehandler i jobcenteret.

For Michael Hvalsø blev deltagelsen i projektet et vendepunkt.

- Pludselig sad der 3-4 personer, som godt gad det her, og som troede på, at det godt kunne lade sig gøre at jeg kom i arbejde. Det motiverede mig rigtig meget. Så følte jeg også, at jeg skulle i gang, siger Michael Hvalsø.

I Jobfirst intensiveres indsatsen for at få ledige i jobs. Det sker gennem hyppige møder, opbakning fra mentorer og et tæt samarbejde med virksomheder. I projektet skal de ledige hurtigt ud i virksomhederne, eksempelvis i praktikforløb. Målet er i første omgang, at deltagerne kan opnå ansættelser på et mindre antal timer. For Michael Hvalsø er det gået endnu bedre.

- Jeg har været i praktik på Hjælpemiddelcenteret i Sorø siden marts. Og i sidste uge fik jeg at vide, at der er en plads til mig her fra 1. juli, siger han.