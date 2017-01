Dyrehandlerdrøm går i opfyldelse på Hovedgaden

Satsning: Hvis man ikke kan få drømmen opfyldt ved at søge drømmejobbet, så er muligheden at skabe det selv. Derfor er en dyrehandel nu åbnet på Hovedgaden i Stenlille. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Dyr er der ikke så mange af - endnu, til gengæld står der varer på stort set alle ledige kvadratmeter i den store butik. Vest Dyr & Hest åbnede i december på Hovedgaden i Stenlille, og dermed går en mangeårig drøm i opfyldelse for Kamilla Andreasen. Hun har altid gerne ville arbejde i en dyrehandel, men manglende praktikpladser og jobs gjorde, at den drøm brast. Nu har hun åbnet sit eget, sammen med sin mand, Kenneth Andersen.

Butikken er ikke helt færdig endnu. I den bagerste ende af butikken er de ved at sætte akvarier op, et rum til gnavere er ved at blive gjort klar. Butikken udvikler sig hele tiden.

- Vi forventer at få flere dyr indenfor de næste par måneder. Fisk kommer som noget af det første, men vi vil få krybdyr, gnavere og fugle. Vi regner med, at dyrene er på plads i april, siger hun.

Der er rigeligt at se til for Kamilla Andreasen, som møder op med sin tre og en halv uge gamle datter, som hun også skal have tid til. Hun har derfor heller ikke selv haft mange muligheder for at stå i butikken.