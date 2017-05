Se billedserie Indehaverne af Vest Dyr & Hest Sorø, Kamilla Aagaard Andreasen og Kenneth Marc Andersen, glæder sig til at flytte ind i nye og større lokaler. Foto: Merete Jensen

Dyrehandel tredobler pladsforholdene

Sorø - 25. maj 2017
Af Merete Jensen

I øjeblikket er der heftig aktivitet i lokalerne på Absalonsgade/Storgade som tidligere husede Buch Haircut og Flügger. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Indehaverne af Vest Dyr & Hest Sorø, Kamilla Aagaard Andreasen og Kenneth Marc Andersen, har valgt at flytte butikken fra Holberg Arkaden, og er netop nu i gang med at sammenlægge de to lokaler.

- Vi kunne se store muligheder i at udvide forretningen, og ud over flere dyr såsom fisk, fugle, sjældne former for gekkoer og grønne vandagamer, så får vi rideudstyr og et større sortiment af kvalitetsfoder og tilbehør, forklarer Kenneth Marc Andersen.

Når væggen mellem de to butikker er væk, vil den 310 kvadratmeter store butik blive delt op i temaer, så det bliver let at finde rundt.

Der er indkøbt nyt og stilrent inventar, og skiltemanden er også blevet kontaktet. Desuden er der sat handicap-rampe op i butikken, så alle har mulighed for at besøge butikken.

- Vi åbner den 1. juni klokken 9.00 med et hav af gode åbningstilbud, hvor Jannie Bøgebjerg og nyansatte Malou Thomsen vil stå klar med rådgivning, siger han.

Vest Dyr & Hest Sorø får adressen Storgade 60.