Se billedserie Formanden for Stafet i Sorø, Stine Henriksen, håber på, at en masse frivillige ønsker at støtte op om projektet. Foto: Merete Jensen

Du kan være med i planlægningen

Sorø - 28. december 2016 kl. 12:30 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styregruppen bag »Stafet for livet« åbner nu op for, at flere frivillige kan deltage i samarbejdet og planlægningen af arrangementet i Sorø 9.- 10. september 2017. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hvis man har lyst til at høre om mulighederne for at bakke op om projektet, så kan man møde op til informationsmødet for frivillige onsdag den 11. januar klokken 19 i Sorø Hallen, Ringstedvej 20.

Som frivillig er der et hav af forskellige opgaver, som man kan melde sig til - alt efter tid og lyst.

Man kan eksempelvis være med i arbejdet med at planlægge og koordinere Stafet For Livet eller involvere sig i én specifik arbejdsopgave som f.eks. mad, PR, underholdning, økonomi, oplysning eller kontakt til hold. Alternativt kan man også være frivillig nogle timer eller hele weekenden til selve stafetten den 9. - 10. september 2017.

- Det fantastiske ved Stafet For Livet er, at man i fællesskab er med til at slå hul på det tabu som ofte omgiver kræft. Ved stafetterne er der plads til åbenhed, fordi der både er tidligere og nuværende kræftpatienter, pårørende og bare almindeligt interesserede, der ønsker at give en hånd med i kampen mod kræft og samtidig deltage i fejringen af livet, siger formand for Stafet For Livet i Sorø, Stine Henriksen.

Hvis man vil vide mere om arrangementet, så kan man gå ind på: www.stafetforlivet.dk. Hvis man er forhindret i at deltage i informationsmødet, så er man velkommen til at kontakte Stine Henriksen på email: soroe@stafet.cancer.dk eller på telefon 51 85 32 10.