Se billedserie Næsten 200 var med til Sorø Erhvervsudviklingsråds nytårskur mnandag aften. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Det lokale erhvervsliv vil tættere på skolerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det lokale erhvervsliv vil tættere på skolerne

Sorø - 10. januar 2017 kl. 11:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsudviklingsrådet vil også kæmpe for at bevare halvtimesdriften, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Skolerne skal i fokus, og det lokale erhvervsliv skal være med til at klæde eleverne bedre på til den fremtid, de går i møde - naturligvis også med den sidegevinst, at virksomhederne senere får dygtige medarbejdere.

Det var et af hovedtemaerne, da Sorø Erhvervsudviklingsråd mandag aften holdt nytårskur i Parnashuset. Næsten 200 deltog - og blandt dem var for første gang i »kur-sammenhæng« kommunens skoleledere. En god begyndelse er som bekendt, at man lærer hinanden at kende.

- Vi vil eksempelvis udarbejde et katalog, hvor virksomheder melder ind, hvem der er interesserede i praktikforløb, i at gennemføre undervisningsforløb, i at være mentorer med videre, sagde formanden for udviklingsrådet, Michael von Bülow.

- Mange virksomheder vil gerne påtage sig en opgave i bestræbelserne på at få sat de unge mennesker godt i vej med uddannelse og job. Og vi går også videre end folkeskolen, for vi arbejder også med idéen om at oprette et lærlingenetværk.

Michael von Bülow fortalte også, at erhvervsudviklingsrådet kæmper for at bevare halvtimesdriften.

- Faktisk foreslår vi, at der skal komme til og køre tog fra Sorø Station i begge retninger hvert 20. minut, sagde han og mente dermed, at Sorøs erhvervsliv sender et klart signal om, at der ikke skal ske forringelser for pendlerne.

Michael von Bülow glædede sig over, at så mange deltog i nytårskuren.

- For fem år siden eksisterede vi ikke, sagde han.

- Nu har vi et erhvervsnetværk med næsten 200 medlemmer. Vi har holdt 21 netværksmøder, udgivet to erhvervsmagasiner og holdt seks eksport-arrangementer. Vi deltager i messer og andre arrangementer, og vi har i årets løb opnået 203 medieomtaler til en anslået værdi af cirka 1,5 millioner kroner.

Det er ikke mindst erhvervschef Niels-Henrik Glisbjergs fortjeneste. Glisbjerg, der i øjeblikket er sygemeldt, har også været på omkring 200 erhvervsbesøg. Borgmester Gert Jørgensen har deltaget i lidt mere end halvdelen.

Og så kom Michael von Bülow med en »erhvervs-kommentar« til en aktuelt politisk sag:

- Når jeg kører til Holbæk, glæder jeg mig nu utroligt meget over, at alle de træer og buske ud mod Elmebjergvej pludselig er væk, så jeg kan kigge ind på et flot erhvervsområde. Tænk, hvis det samme kan ske på motorvejen, sagde han.

Borgmesteren hæftede sig blandt andet ved Sorøs gode placering i Dansk Industris erhvervsundersøgelse som nummer 10 i Danmark og bedst på Sjælland. Han fortalte også, at Sorø fortsat vil arbejde på at ligge i toppen, men også at det ofte er små marginaler, der skiller kommunerne.

Boligsituationen, hvor der i dag både er parcelhusgrunde til salg samt bygges nye lejeboliger flere steder i kommunen, rundede borgmesteren også. Han glædede sig over befolkningstilvæksten og føjede til, at målet er, at Sorø runder 30.000 indbyggere i 2018.

Også private byggerier er der i gang dels på Banevej og dels på Næstvedvej, og der skal nu en debat i gang om, hvad der skal bygges på Faktagrunden i Sorø.

Endelig glædede borgmesteren sig også over, at Sorø Kommune som den eneste i miles omkreds og som en af de få kommuner i Danmark har skabt flere job end før kommunesammenlægningen.

- Her får vi dog en udfordring, når University College Sjælland flytter sit hovedsæde og senere også flytter uddannelserne på Ankerhus, sagde Gert Jørgensen.

Blandt andet derfor vil Sorø Kommune sætte ekstra ind på at få statslige arbejdspladser hertil, når regeringen åbner for anden fase af den plan.