Det er egentlig ret enkelt at vinde et verdensmesterskab

Når man har dygtige instruktører, kan det være svært at finde kurser, der er i stand til at øge deres faglige kunnen. Nogenlunde sådan tænkte Johannes Juulsgaard, der er afdelingsleder for gymnastikken på Sorø Gymnastikefterskole. Men så kom han i tanke om, at han jo kendte Vadim i Stavropol i Rusland. Her har Vadims far, der nu er omkring 80 år, skabt adskillige verdensmestre i den gymnastikgren, der hedder tumbling - det er spring og rytme. Nu er Vadim ved at tage over.