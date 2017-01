Der er skabt nye arbejdspladser

En af baggrundene for at sætte kommunalreformen i søen i 2007 var, at den ville bevirke, at der kunne skabes flere arbejdspladser. Reformen skar antallet af kommuner ned fra 271 til 98. Men ambitionen om at skabe flere job er det ikke gået så godt med, fortæller TV2.dk.