Se billedserie Kathrine Bjerregaard (tv.) og Nanna Rasmussen fra 5.d synes, at den nye skole er mega fed. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 04. januar 2017 kl. 11:24

- Den er mega fed.

Sådan lyder konklusionen kort og godt fra Nanna Rasmussen fra 5.d. Sammen med sine kammerater op til netop 5.-6. klasse tog Nanna den nye skole i brug onsdag morgen, hvor eleverne mødte til undervisning igen efter endt juleferie. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er især super godt, at der er mange muligheder for at røre sig, når man lige har en pause, fortsætter hun.

Sidekammeraten Kathrine Bjerregaard er helt enig.

- Det er en rigtig god idé, at der er ting, man kan lege lidt vildere i - og så er der også den blå kube, hvor man kan få fuldstændig ro, siger hun.

- På den gamle skole skulle vi engang lave en video, hvor vi skulle indtale noget, men det var næsten ikke til at høre på grund af støj udefra. Nu kan vi bare gå ind i den blå kube.

Møblerne i 5.d er kun delvist nye, og endnu er tingene ikke kommet på plads, men det skal den kommende tid også bruges på, og så har 5.d den fordel, at der bagerst i lokalet er et lille hygge- eller samlingssted.

Endnu mangler der rigtig meget finish, og faglokaler til eksempelvis hjemkundskab og fysik er langt fra færdige, men det håber man at blive til den officielle indvielse 17. januar.

- Vi må rubbe neglene. Nu foregår det sådan, at vi er 45 minutter i paradis, og så bryder helvedet løs, inden vi igen får 45 minutters ro. Men det er jo fint nok, lyder det med et glimt i øjet fra en af håndværkerne, der bakser med at få de sidste detaljer på plads.

Lærer Kirsten Kruse, der har en 3. og en 5. klasse får sin daglige gang i den nye skole til en pris i omegnen af de 145 millioner kroner.

- Det kniber jo med at finde rundt den første dag, og jeg er ikke i tvivl om, at skolen nok skal blive flot, når den er færdig. Der mangler stadig en del, siger hun.

- Personligt synes jeg, at byggeriet er lidt kedeligt, og så ærgrer det mig, at skolen ikke er bygget stor nok til at kunne rumme alle elever.

Det er op til 5.-6. klasse, der skal benytte den nye skole. Overbygningen fra 6. klasse og op skal benytte det, der er tilbage af den gamle Frederiksberg Skole, mens de kun kommer i nybyggeriet, når de skal benytte faglokaler.

Den ca. 6.000 kvm store bygning er tegnet af arkitektfirmaet RUM.