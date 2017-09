Se billedserie Børnene har taget godt imod den nye legeplads. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Den nye legeplads i Stenlille er supergod

Sorø - 10. september 2017 Af Bjarne Stenbæk

Frivilligt arbejde samt lokal og kommunal støtte har givet Stenlille en flot legeplads. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er sjovt at være på legepladsen. Jeg har allerede været her mange gange - næsten hver dag. Jeg sidder næsten aldrig hjemme med min iPad. Gyngerne, svævebanen og klatretårnet er det bedste.

12-årige Cecilie Grumme Blixenkrone-Møller er en af dem, der i høj grad har kastet sin kærlighed på den nye legeplads i Stenlille. Legepladsen blev indviet søndag eftermiddag, og veninden Celina Leth på 10 år er enig.

- Legepladsen er bare supergod, og jeg kan bedst lide svævebanen, siger hun.

Det var borgmester Gert Jørgensen, der fik lov til at klippe den røde snor som tegn på, at legepladsen nu officielt er åbnet, men den har været godkendt og dermed brugbar et godt stykke tid.

- Det er et godt eksempel på, hvad vi i fællesskab kan løfte, sagde han og opfordrede til, at beboerne ikke skulle hæfte sig alt for meget ved bureaukratiet.

- Det er ikke kommunen, der har sat legeplads-reglerne op. Jeg ved godt, at det kan være lidt irriterende, at alt skal godkendes, men vi må overholde reglerne, og i bund og grund er reglerne jo til for, at jeres børn kan få en god og sikker legeplads.

På arbejdsgruppens vegne var det Caroline Blixenkrone-Møller, der holdt indvielsestalen. Hun takkede de mange frivillige, der har hjulpet til - samt SEAS-NVE, Sorø Kommune, Chris Jensen, SuperBrugsen og de private dagplejere i området for økonomiske tilskud samt Stenmagle Maskinstation for lån af maskiner til jordarbejdet.

Legepladsen indeholder også bålplads, borde/bænkesæt, petanquebane og fodboldbane.