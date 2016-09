Den nye hotelchef er trukket i arbejdstøjet

I 2008 solgte Christina Torp sin forretning til Coredesign i Næstved og havde derefter stor lyst til at søge tilbage i turistbranchen. Norsminde Kro syd for Aarhus blev første stop, og her bestred Christina Torp jobbet som receptionschef i fire år.

I bund og grund kendte den nye hotelchef ikke noget til Sorø - ud over navnet: Sorø Akademi. Men at både Comwell Sorø, byen og naturen har så meget at byde på, overraskede hende fra allerførste besøg.

- Selvom Comwell Sorø hovedsaglig er et konferencested, så ligger både de fysiske rammer, maden og servicen højt på alle parametre. Jeg er godt klar over, at der i min forgængers tid er sket massive positive ændringer, og at de ansatte har en stor faglig stolthed. Især er jeg overrasket over prioriteringerne i køkkenet, hvor dét at lave mad til 200 gæster aldrig bliver masseproduktion, men hvor der bliver kælet for detaljen med unikke råvarer. Det bliver en del af mit job at udbrede kendskabet til Comwell Sorø både lokalt og nationalt, så salget kan blive løftet.