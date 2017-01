Se billedserie Flere kunder hastede gennem grøntafdelingen, mens andre tog sig god tid til at kigge på varerne. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Den mest usunde brugsen i hele landet vil sælge mere grønt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den mest usunde brugsen i hele landet vil sælge mere grønt

Sorø - 10. januar 2017 kl. 15:23 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks usundeste supermarked er SuperBrugsen på Stationsvej i Stenlille. Butikken sælger simpelthen 30 procent færre grøntsager end sammenlignelige butikker andre steder i landet. Det skal der ændres på, og i butikken har grøntsagerne nu fået mere og bedre plads.

Frugt og grønt er de varer, man først møder i butikken. Men flere kunder, som DAGBLADET/Sjællandskes udsendte observerer, vælger at gå direkte videre uden at skænke de sunde varer særlig opmærksomhed. To af dem er Benny og Susanne fra Stenlille.

- Vi køber grøntsager her, hvis de er på tilbud. Men for det meste handler vi frugt og grønt i Lidl i Sorø. Der er de billigere, forklarer de. De har ikke lyst til at stå frem med fuldt navn, men fortæller, at butikkens varer er for dyre i forhold til, hvad de kan få andre steder.

De tror ikke, at folk i Stenlille spiser færre grøntsager end folk andre steder, men blot at folk i byen skaffer sig grøntsager andre steder end i Superbrugsen. Derfor mener de heller ikke, at den usunde brugs nødvendigvis er et tegn på, at Stenlille er en usund by.

Ikke mere usunde

Uddeleren i butikken, Max Thomsen, mener også, at det er meget dramatisk at kalde supermarkedet det usundeste i Danmark. Men han erkender, at han ikke sælger så meget grønt.

- Jeg tror ikke, det er fordi folk i Stenlille er mere usunde end andre steder, siger han.

- Folk producerer mere i egne haver og køber hos producenterne. Derfor gør vi nu, hvad vi kan, for at inspirere dem til at bruge endnu flere grøntsager, forklarer han. Han mener ikke, at det er sjovt, at prisen bliver udpeget som problem blandt kunderne. Men han mener alligevel, at de gør det rigtige, da de i stedet har et større udvalg og nu også hjælper folk til at bruge nye og spændende grøntsager.

Fordi supermarkedet er blevet udnævnt til det usundeste, har grøntsagerne fået mere plads, som skal lokke kunderne. Men det lykkes ikke at lokke alle.

Endnu en dame haster nemlig gennem grøntafdelingen, og hun fortæller ærligt, at hun egentligt ikke gider grøntsager.

- Vi spiser det, vi kan lide, mig og min mand og min søn. Det er brun sovs og kartofler og den slags, siger hun inden hun hurtigt bevæger sig videre mod kølediskene lidt længere inde i butikken.

Gang i kampagne

Max Thomsen og SuperBrugsen har i samarbejde med resten af Coop fået gang i en større kampagne, som skal få danskerne til at købe mere grønt. Danskerne spiser i snit 199 gram grøntsager per dag. Coop vil gerne sælge mere og forsøger derfor at få danskerne til at spise 300 gram per dag. - Vi satser på at mersalget kommer løbende over de næste tre uger. Vi kan ikke måle, om vi har solgt mere endnu, fordi kampagnen begyndte mandag, siger Max Thomsen.