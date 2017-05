Se billedserie Lars Ly malede sit første billede som 13-årige. Siden er det at udtrykke sig kunstnerisk blevet selve hans identitet. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Den evige søgen efter Arkadien

Sorø - 28. maj 2017 kl. 06:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Ly er optaget af menneskets vej gennem livet. En vej, der er lige så varieret som de materialer, han arbejder med. Det skriver DAGBLADET og Sjællansdke.

»Fra vugge til grav« hedder et kendt maleri af multikunsteren Storm P. En klovn balancerer på en line mellem livets begyndelse og afslutning. Et enkelt og naivt udformet billede.

Kunstneren Lars Ly, der netop har slået sig ned i Sorø, er også stærkt optaget af menneskets vej gennem livet. Hvorfor er vi her? Bruger vi livet rigtigt?

De spørgsmål tumler rundt i hans hoved, springer ud på penslerne og lander med kraftfulde strøg på lærreder - ofte i kombination med stofrester, pap, sandpapir eller andre materialer, han har set noget egnet i.

Og Lars Ly kan se noget kunstnerisk brugbart i de fleste materialer. I den igangværende udstilling på Rådhusvej 4 vil de lokale f.eks. straks genkende et af elementerne i et stort værk - nemlig en samling bagerposer fra Sejers Konditori, hvorpå et skovmotiv stille sniger sig ind. »Hommage til Sejers« er titlen.

Mens bagerposerne blot er endnu et eksempel på Lars Lys forkærlighed for udforskning af materialer og teknikker, præges en stor del af hans værker af et gennemgående tema. En søgen og en længsel efter Arkadien.

Ikke det konkrete landområde i Grækenland, men Arkadien i overført betydning. Den paradisiske tilstand af uskyld og idyl. Menneskelivet og naturen, som de kunne være - renset for materiel griskhed og overfladiskhed - tilbage til det nøgne og ærlige.

- Det er både en kommentar til samfundet og i relation til mig selv. Jeg har jo aldrig vidst, hvorfor jeg blev sat på jorden, men jeg må tage stilling til det og leve med det.

Det lette og svære

Ordet Arkadien har indgået i tidligere udstillingers titler, og det indgår også i den udstilling, han netop nu har af egne værker i sit nye domicil på Rådhusvej. »The Arcadian Password« hedder den.

Her er der refleksioner over livets enkelhed og lethed, da han som ung byggede en kassevogn om til autocamper og kørte ud i det blå med sine sønner. Og refleksioner over livets sværhed efter en kærestes alt for tidlige død.

Malerier, der på afstand fremstår som smukke og livskraftige farvekompositioner, men som, når man stikker næsen helt hen til dem, afslører et væld af detaljer, figurer og former at gå¨på opdagelse i.

Det samme gør sig i gældende i de mange keramiske værker, der også er blevet en del af Lars Lys udtryk. Ved første øjekast alene dekorativt, men ved nærmere øjesyn figurer og symbolik i spandevis.

Nødvendigheden og lysten til at udtrykke sig kunstnerisk oplevede Lars Ly i en ung alder.

- Som barn gik jeg mange ture ved Maribo-søerne. Jeg var 13 år, da jeg malede et billede fra søbredden. Det var vel et råb om hjælp at begynde at male. Og det blev min identitet.