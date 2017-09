Demente får hønsehus og drivhus

Han har også selv doneret udgravning til fundamenter og fliser for at bakke op om projektet.

- Jeg synes, det er et godt projekt. Og det er en god idé, at byens borgere også kan bruge tingene. Det er en god tankegang, fortæller Mads Bram.

Line Christensen står i spidsen for projektet »Lynge saloner«. Hun er gruppeleder for Lynge Plejeboliger, hvor der er 15 faste beboere med middelsvær til svær demens.

Projektet har modtaget 344.000 kroner i støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til mere livskvalitet på plejehjem og plejecentre. Arbejdet skulle egentlig have kørt fra august 2016 til august 2017, men Lynge Plejeboliger har fået lov til at forlænge projektet.

- Jeg håber, at det vil give livsglæde, mening og frisættelse, at beboerne har nogle valgmuligheder og ikke er låste. Det vil give en markant forandring i deres livskvalitet. Jeg tror på, at naturen vil os det godt, og at luftforandring er godt, fordi man oplever noget nyt. Det betyder også noget for de ansatte, at de kan komme ud i den frie luft, siger Line Christensen.