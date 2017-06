Liselotte Højer, formand for Ældrerådet i Sorø Kommune, er nervøs for, om et friplejehjem kan koste kommunen mange penge på lang sigt. Foto: Anders Ole Olsen

Delte meninger om friplejehjem

Sorø - 14. juni 2017
Af Ulla Grundtvig Brask

Er det en god eller en dårlig idé, hvis der bygges et friplejehjem et sted i Sorø?

Spørgsmålet er relevant og aktuelt, fordi blandt andet medlemmerne af social- og sundhedsudvalget samt repræsentanter fra Sorø Kommunes Ældreråd forleden var på inspirationsbesøg på et friplejehjem i Malmø. Besøget var arrangeret, fordi det private firma Attendo har rettet henvendelse til Sorø Kommune. De vil kigge nærmere på mulighederne for at friplejehjem i Sorø.

Men spørgsmålet kan pt. ikke besvares med et entydigt »ja, det er en god idé« eller »nej, det er en dårlig idé«.

I hvert fald ikke hvis man spørger en af de politikere, der var med på turen til Malmø forleden.

- Jeg er ikke afklaret. Enhver har jo lov til at etablere et friplejehjem, så jeg har som politiker ikke så meget at skulle have sagt. Og jeg må også sige, at jeg mangler flere oplysninger,hvis jeg skal have en mening om det, siger Annette Raaschou van der Star fra Socialdemokratiet.

Også formanden for Ældrerådet, Liselotte Højer, Stenlille, er skeptisk.

- Jeg er lidt bekymret for, at et friplejehjem på lang sigt kan komme til at koste Sorø Kommune dyrt. Hvis det bliver attraktivt at vælge friplejehjemmet, fordi det er uden indskud, så kan vi risikere, at der vil stå mange tomme kommunale plejeboligpladser, siger Liselotte Højer.

Formanden for social- og sundhedsudvalget Lars Schmidt (DF) er derimod meget positiv over for ideen.

- Jeg kan sagtens se, at en privat aktør kan bidrage til noget godt - til gavn for Sorø Kommunes borgere, siger Lars Schmidt.

- Vi står over for en situation med flere ældre, flere ældre som er plejekrævende, og vi har brug for flere plejeboliger på sigt. Derfor ser jeg en privat aktør som et meget positivt tiltag, siger formanden til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.