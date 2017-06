De skal hele vejen til Paris

Tri 2 Fly-holdet cykler hele vejen til Paris den 30. juni. Her er de på træningstur på Skælskørvej ved Kongskilde. Thomas Holm Jensen, der er i front for holdet, håber, de eritrianske ryttere i årets Tour de France får tid til at hilse på Sorø-drengene en af dagene før Paris. - Vi har prøvet at få en aftale i stand, og vi håber, det kan lykkes, for det kunne være stort for os, siger Thomas Holm Jensen. Foto: Jens Wollesen

