Se billedserie Kirsten Jakobsen, Poul Christiansen og Edith Løvenholdt er alle frivillige i Bogcaféen i Stenlille - og nogle af dem, der er med til at sikre, at Stenlille har et lokalt boglånetilbud. Foto: Ulla Grundtvig Brask

De frivillige holder bogfanen højt

Sorø - 28. juli 2017 kl. 20:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere i Sorø Kommune besluttede at lukke Stenlille Bibliotek i 2010, og nu kunne man tro, at det definitivt var slut med et lokalt læsetilbud i byen. Men nej: Stærke, lokale, frivillige kræfter fik etableret Bogcaféen i 2012, og tilbuddet fungerer i dag også som mødested for entusiastiske bogfoldere og syglade borgere.

Bogcaféen er et fint mix af et alternativt tilbud om at låne brugte bøger ud til de lokale borgere - og så det at bringe mennesker sammen til hyggelige snakke og socialt samvær.

Der er 170 lånere tilmeldt ordningen, hvor man går ned og låner bøger onsdag eller lørdag - og afleverer tilbage, når det passer én.

Om der går en måned eller to betyder intet. Man bliver ikke registreret for sit lån. Det hele er baseret på tillid.

- Det er meget få bøger, som forsvinder. Folk er gode til det, siger Jytte Bennike, der står i spidsen for de frivillige, som sørger for at sætte bøger op, give gode tip til lånerne og i det hele taget holde orden på stedet.

Læs hele artiklen i DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.