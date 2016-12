Se billedserie Formand for Ruds Vedby Lokalråd, Ingse Rasmussen, er glad for sin nye kommune og føler ikke, at der er for langt til hovedbyen Sorø: - Det meste foregår jo alligevel efterhånden digitalt i forhold til kommunen. Foto: Bjørn Armbjørn

De fik ikke deres ønske opfyldt - og det er de glade for i dag

Sorø - 29. december 2016

Ruds Vedby ligger som en lille »blindtarm« helt mod nordvest i Sorø Kommune.

Geografisk kiler den sig ind i den nye storkommune Kalundborg - og før reformen var det den gamle Høng Kommune (og Høng by), der for mange i Ruds Vedby føltes som nærmeste nabo.

Det var da også i den retning, at de fleste i Ruds Vedby kiggede, da snakken om en kommende kommunesammenlægning begyndte at tage til for 12-13 år siden.

Alternativt kunne Slagelse være en mulighed, lød argumenterne fra byen dengang.

Også tre af byens toneangivende og meget aktive kvinder kiggede mod vest dengang. Det gør de ikke længere, og i dag er de glade for, at de blev en del af Sorø Kommune:

- Vi er kommet rigtig godt igennem sammenlægningen. Vi føler, at vi bliver hørt, at vi er en ligeværdig partner i kommunen. Politisk er det blevet håndteret godt. Ruds Vedby har fået en helhedsplan, og da det stod klart, at Tølløsebanen blev bevaret, kunne jeg næsten ikke få armene ned, siger formand for Ruds Vedby Lokalråd gennem mange år, Ingse Rasmussen.

Hun tilføjer, at byen også selv har gjort, hvad den kunne for at blive hørt. En holdning, der deles af formand for Ruds Vedby Borgspil, Marianne Olsen. Set i bakspejlet mener hun også, at Sorø var den bedste løsning:

- I dag er jeg glad for, at det ikke blev f.eks. Slagelse Kommune. Kan man overhovedet have et forhold til så stor en kommune? Sorø er nemmere at overskue. Og Sorø Kommune gør meget for kultur- og fritidslivet. I Slagelse Kommune var vores borgspil nok druknet lidt mere i mængden og skulle have kæmpet mere om tilskudene, siger Marianne Olsen.

Hun indrømmer, at udsigten til en større kommune, skræmte hende lidt dengang:

- Jeg var hunderæd for, at vi ville blive glemt i Sorø Kommune, men sådan er det bestemt ikke gået. Faktisk føltes det mere som om, at vi var lillebror i den gamle Dianalund Kommune, end vi er i Sorø Kommune, men der har også i mange, mange år været en lille »krig« mellem Ruds Vedby og Dianalund, siger Marianne Olsen, der ikke rigtig kan komme på noget dårligt at sige om medlemskabet af Sorø Kommune.

Formand for Ruds-Vedbys Historie, Bente Jensen, har samme holdning til det at være lillebror eller ej:

- Personligt synes jeg, at vi kun kan være glade for at være kommet i Sorø Kommune. Vi har fået helhedsplanen. Vores hovedgade ser bedre og bedre ud. I Dianalund Kommune blev vi glemt. Det er ingen hemmelighed. Vi fik ikke meget af Dianalund Kommune, siger Bente Jensen, der efter kommunesammenlægningen oftere er begyndt at køre til Sorø end før.

Det samme er Marianne Olsen:

- Ja, hvor jeg førhen stort set altid tog til Høng eller Slagelse for at gå i specialbutikker, er jeg begyndt at lægge nogle af de indkøb i Sorø. Man kan jo lige så godt støtte sin egen kommune.