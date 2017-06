Se billedserie Ellen Nielsen og Jørgen Jensen holder begge af en sving-om. Onsdag mødtes de til afdansningsballet på Lynge Plejeboliger. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: De danser minderne ud af glemslen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De danser minderne ud af glemslen

Sorø - 08. juni 2017 kl. 13:38 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste kender det. Det kan være svært at sætte årstal eller sted på noget, der er foregået for længe siden. Men så snart et stykke musik fra den periode bliver spillet, dæmrer det.

Sådan er det, og det ændrer sig ikke, fordi man er blevet gammel og har fået endnu sværere ved at huske.

Musikkens evne til at vække ellers glemte ting til live, er årsagen til, at Lynge Plejeboliger har deltaget i Alzheimer-foreningens projekt »Erindringsdans for demente«.

Otte gange har der været musik og dans på programmet, og onsdag blev det hele afsluttet med afdansningsbal til levende musik i et fint pyntet lokale med disco-kugle og lyserøde drinks på bakkerne.

Med til festen var ikke kun Lynge Plejeboligers egne beboere, men også inviterede gæster fra Rosenhuset i Sorø.

Ellen Nielsen bor i Lynge Plejeboliger. Hun gik til dans som barn, og hun holder stadig af en god sving-om:

- Det gør mig glad. Det er som om, man bliver et helt andet menneske. Der kommer minder frem, når man danser. Det er godt for både hoved og krop, siger Ellen Nielsen til Dagbladet og Sjællandske.

Jørgen Jensen bor til daglig i Rosenhuset ved Holbergcentret, men var ikke sen til at sige ja til at komme med til bal i Lynge:

- Musik er livet. Jeg hører musik det meste af døgnet. Jeg har været frivillig i Vesthhuset, så ja, jeg elsker musik og gik også til mange baller som ung, siger Jørgen Jensen.

Det er de to ansatte i Lynge Plejeboliger, Bente Pihl og Mia Rasmussen, der har stået for projektet. Forinden var de på kursus. Bente Pihl er ikke i tvivl om, at dansen har gjort noget godt for beboerne:

- Bare at se den gnist, der kommer i deres øjne. Det er ubeskriveligt. Og selv de, der ellers ikke har noget sprog, synger med på sangene. Det har været så dejligt at se, siger Bente Pihl til Dagbladet og Sjællandske.

Og derfor vil dans også fremadrettet være en fast del af livet i Lynge Plejeboli

ger.