Skoleleder Jeanette Christensen ærgrede sig også over, at byrådsflertallet sagde nej til at yde et ekstra tilskud til varmtvandsholdene. Varmtvandstræningen er netop med til at holde deltagerne i gang, og den falder fint i tråd med kommunens Kultur- og Fritidspolitik. Foto: Thomas Olsen

Dansen om det varme vand

Sorø - 26. februar 2017 kl. 17:07 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stemningen blev en smule anstrengt, da LOF torsdag aften holdt sit årsmøde i forbindelse med Venstres generalforsamling, for som bekendt har Venstre netop i byrådssalen måttet stemme imod et forslag, der skulle gavne LOF - nemlig tilskuddet til varmtvandssvømningen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det var som om, at flertallet blandede det hele sammen: Folkeoplysning, æbler og pærer - og ikke forstod noget af det, sagde formanden for LOF Sorø, Eduard Rasmussen, der noterede, at mindretallet til gengæld støttede forslaget.

Udfordringen opstod, fordi byrådsflertallet i en sparerunde fjernede et tilskud til Onsdagsklubben. Det betød, at klubbens »varmtvandssvømmere« søgte over i LOF. Det gav LOF et behov for et ekstra tilskud - men det sagde byrådsflertallet nej til.

Både Eduard Rasmussen, skoleleder Jeanette Christensen og kasserer Elly Hansen kunne berette om, at det ellers går godt. I 2016 var3.871 undervisningstimer - 125 flere end året før - og der var 2.806 deltagere fordelt på 190 hold.

De nye varmtvandshold, hvor der altså ikke fulgte penge med, betyder, at priserne i LOF generelt sættes op for at dække de udgifter, der følger med.

Til LOFs bestyrelse var der genvalg til Ninna Wiese Pedersen og Elly Hansen, mens Jan Klattrup er ny i bestyrelsen.