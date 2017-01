Dam: Jeg oplyste om forpagtningen

Ejeren af Hotel Postgaarden, Tommy Dam, har fået en hård medfart på de sociale medier, efter artiklen, hvor forpagteren af hotellet og restauranten, René de la Cruz, ærgrer sig over, at det ikke i omtalen af Hotel Postgaarden, der er til salg, er oplyst, at de la Cruz har tre års opsigelse på forpagtningen - også ved et salg. Og de tre år har René de la Cruz i givet fald tænkt sig at gøre brug af.