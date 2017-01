Se billedserie Agnes Ingersen ønsker at få et femte barn ind i sin dagpleje fra april, men hun kan ikke få noget svar ud af Sorø Kommune. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Dagplejer utilfreds med ventetid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagplejer utilfreds med ventetid

Sorø - 19. januar 2017 kl. 15:29 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den private dagplejer Agnes Ingersen holder fortsat Sorø Kommune i ørerne.

Sidste år fik hun af Ankestyrelsen medhold i, at hun som udgangspunkt kan passe op til fem børn, og at Sorø Kommune ikke bare uden forudgående vurdering kan bestemme, at hun som privat dagplejer kun kan have fire børn.

Agnes Ingersen har tidligere passet fem børn, og nu står hun atter i den situation, at hun gerne vil finde plads til et femte barn i sin dagpleje fra april. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Det ønske videresendte hun til Sorø Kommune i oktober 2016:

- Men jeg har endnu ikke fået et svar. Jeg har rykket nogle gange, men uden held. Det skal dog siges, at der på et tidspunkt var aftalt et besøg, men det valgte kommunen at aflyse, fordi et af mine pasningsbørn var syg, siger Agnes Ingersen, der har fået lovning på et besøg slut-januar, men endnu ikke har fået en dato.

Hun synes, at Sorø Kommune nok burde have kunnet finde tid til et andet besøg i de forgangne tre måneder:

- Forældrene vil jo gerne have en afklaring. Ellers kan de føle sig nødsaget til at kigge sig om efter andre steder. For mig er det heller ikke rart. Jeg føler det efterhånden nærmest som chikane fra kommunens side. Fordi jeg har haft den tidligere sag mod dem, og fordi jeg har valgt at anlægge erstatningskrav mod kommunen for den forkerte behandling, siger Agnes Ingersen.

Fagcenterchef for børn & unge i Sorø Kommune, Henrik Madsen, kan dog ikke forestille sig, at der skulle være om chikane:

- Det ville ikke være særligt professionelt af os. Men jeg medgiver, at tre måneder alt andet lige er meget lang tid. Vi skal give svar så hurtigt som muligt. Både af hensyn til forældrene og til dagplejeren, siger Henrik Madsen.

Han kender ikke den konkrete sag, men vil nu undersøge den nærmere:

- Jeg kigger på det og lover, at der bliver taget hånd om det, siger han.