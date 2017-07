Se billedserie Freja holder af at sidde på malerspandene og holde udkig. En enkelt gang kom hun dog til at hoppe op i en malerspand uden låg, fortæller ejer Helle Lemvig. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Dårlig samvittighed gjorde Freja til job-hund

Sorø - 08. juli 2017

Da Helle Lemvig og hendes mand mistede deres gamle labrador Samson, var beslutningen egentlig taget.

- Vi skulle ikke have hund igen. Men så sad jeg en søndag eftermiddag for syv år siden og kiggede annoncer og faldt over én med ruhårede gravhunde til salg, siger Helle Lemvig til Dagbladet og Sjællandske.

Hendes mand sagde til hende, at hvis de var til salg i Nordjylland, så kunne hun godt glemme det.

- Men det var de ikke. Det var i Stenlille. Tre timer efter var vi hundeejere igen, griner Helle Lemvig.

Det var en helt igennem spontan beslutning, for dagen efter skulle begge på job, og hvad gør man så med en helt ny hundehvalp.

- Vi forede en kasse med en af mine og en af Sørens bluser, så der lugtede af os, og hun kunne føle sig tryg. Det gik godt, og siden har hun været med. Jeg ville også få dårlig samvittighed over at lade hende være alene hjemme så mange timer hver dag, siger Helle Lemvig.

Freja er dog ikke ruhåret gravhund for ingenting. Hun er mild og god, men også en dame med selvstændige meninger:

- Nogle sjældne gange vil hun ikke med. Så gemmer hun sig bare. Men for mig føles det meget tomt, når hun ikke er med.

Freja færdes hjemmevant i butikken på Havebo, men får også ofte lov til at komme med ud på maleropgaver:

- Jeg spørger selvfølgelig altid først kunden, om det er ok. Og det er det som oftest. Mange er glade for hende og skal lige hen og hilse. Hun har dog et eller andet med mænd og skæg. Der er en kunde, som altid har været sød overfor hende, har godbidder med og så gerne vil i kontakt med hende, men han har skæg, og så gemmer Freja sig.

Freja er blevet trænet af Helles datter til nogle få tricks. Hun kan give pote, hun kan sidde pænt med godbidden oven på snuden og først tage den, når hun får lov, og helt i grisehandler Larsens ånd - ham fra Matador - nøjes hun også med at kigge på godbidden, når Helle Lemvig siger: »Det er mors«.

I butikken har hun sin faste udkigspost oven på nogle malerspande, hvorfra hun følger trafikken udenfor.

- Dem er hun så vant til, så engang hoppede hun op på en malerspand uden at opdage, at låget var taget af. Så der gik turen direkte til den store håndvask bagefter, siger Helle Lemvig med et stort smil.

Helle Lemvig håber, at der er mange år i Freja endnu, men skal hun så til den tid erstattes af en ny hund:

- Vi får se, vi får se, siger Helle Lemvig med et lille smil.