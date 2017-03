Formand for DUR, Louise Sjøberg, føler sig ikke selv utryg i sin by, men vil gerne blive klogere på, hvorfor andre gør. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: DUR vil mødes med det tidligere borgerværn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DUR vil mødes med det tidligere borgerværn

Sorø - 01. marts 2017 kl. 14:02 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Dianalund Udviklingsråd (DUR), Louise Sjøberg, har valgt at forholde sig neutralt overfor Sons of Odin, indtil hun har fået et større indblik i al den snak, der lokalt har været om borgerværn eller ej og utryghed eller ej.

Læs også: Borgerværn bakker op om Sons of Odin

Det indblik vil hun søge at få ved at mødes med et par repræsentanter fra det nu nedlagte Dianalund Borgerværn, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- De er lokale borgere - modsat Sons of Odin, der kommer udefra - og de har trods alt gået rundt i byen i et halvt år. Jeg har taget kontakt med dem, fordi det jo i bund og grund er positivt, at de gerne ville bruge deres fritid på at gøre noget for vores by, siger Louise Sjøberg og tilføjer:

- Og selv om jeg ikke selv - og heller ikke de mennesker, jeg omgås - føler, at der er noget at være utryg over i Dianalund, så vil jeg gerne have dialogen med et åbent sind.

Louise Sjøberg føler, at hele stemningen i byen vendte, efter at Dianalund var i TV2 med historien om borgerværnet:

- Min oplevelse er, at mange i Dianalund følte, at vi blev taget som gidsler i den tv-udsendelse. Den fremstillede byen udelukkende negativt, og det kom der en reaktion på - en reaktion, der gav modstand mod borgerværnet. Og det var ærgerligt, siger Louise Sjøberg.

Hun tilføjer, at der er mange borgere i Dianalund, der bruger megen energi på at fortælle de gode historier om Dianalund:

- Og det var vel også borgerværnets intention. At bakke op om en god by. I stedet føler jeg nu, at byen er splittet. Og den splittelse bekymrer mig. Det er en splittelse som man ser på landsplan og ude i verden, f.eks. USA. Man kan godt blive helt bekymret for verdensfreden, siger Louise Sjøberg.

Mødet med borgerværnet er planlagt til at finde sted 8. marts.

Allerede torsdag 2. marts kl. 19 holder DUR i øvrigt generalforsamling i Dianalund Borgerhus.

relaterede artikler

Lokale til ny gruppering: I skaber mere utryghed 01. marts 2017 kl. 11:53

Politiet: Intet behov for private patruljer 01. marts 2017 kl. 10:56