DTH vandt stævne

I den indledende pulje blev Team Faxe besejret 20-16, mens et hold fra Team Sydhavsøerne blev slået 23-12. I semifinalen stod DTH overfor et stærkere hold fra Team Sydhavsøerne. Den kamp blev ret jævnbyrdig, men efter pausen trak DTH fra og vandt med 19-13. Udover at have et 1. hold i 1. division med sæsonstart i weekenden er lollikerne repræsenteret i såvel 2. som 3. division.