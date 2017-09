Det er afgangen fra Sorø Station 06.40, der var problemet for pendlerne. Der er cirka 70 færre siddepladser end ellers på denne afgang. Men nu lover DSB, at problemet er løst fra på tirsdag. Foto: Kenn Thomsen

DSB erkender fejl og lover flere siddepladser fra tirsdag

- Jeg har ikke lyst til at stå op i 47 minutter om morgenen, siger John Schwarz, der rettede henvendelse til DSB via Facebook.

Han synes, det er urimeligt, at det ikke er muligt at få en siddeplads, at passagerne står meget tæt hele vejen til København, og at det ikke engang er muligt for togpersonalet at tjekke billetter på grund af de mange stående passagerer.