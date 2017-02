Når træer fældes i Blomme Plantage i forbindelse med udvidelsen af en grusgrav, så er det i orden, at erstatningsskove placeres i helt andre dele af landet end i Sorø. Det har Natur- og Miljøklagenævnet afgjort. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

DN-klage blev afvist: Nu bliver skov til stor grusgrav

Sorø - 05. februar 2017

Stort skov-område i Bromme kan laves om til grusgrav, efter naturfredningsforening har tabt klagesag.

En skovområde på 25 hektar, eller hvad der svarer til 35 fodboldbaner, kan nu blive fældet og omdannet til grusgrav i Bromme Plantage.

Det er resultatet, efter Danmarks Naturfredningsforening (DN) har tabt en klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Foreningen klagede over, at et store skovområde i Bromme kunne fældes, uden at der skulle oprettes ny skov i lokalområdet. Når skov fældes, så skal der i følge loven oprettes erstatningsskov, men som erstatning for skoven i Sorø bliver der oprettet en hel ny skov i Jylland, og det er Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø ikke tilfredse med.

- Erstatning for skov de fælder i Sorø bør ligge i Sorø og ikke i Jylland. Vi føler ikke, at der er tale om erstatning, når erstatningsskoven ikke ligger i nærheden, siger Niels Hilker, formand for DN i Sorø.

Natur- og Miljøklagenævnets afvisning af klagen betyder, at grusgraven i Bromme nu kan udvides med 25 hektar, udover de 24 hektar, der tidligere er givet tilladelse til.

I afgørelsen har klagenævnet lagt vægt på, at der bliver oprettet erstatningsskov som reglerne kræver, og at der kommer halvanden hektar skov for hver én hektar, der nedlægges. Klagenævnet vurderer, at reglerne er overholdt selvom erstatningsskovene bliver spredt ud over landet.

På trods af at grusgraven kan komme til at koste en del træer livet, så er der stadig masser af skov omkring Sorø, medgiver Niels Hilker.

- Vi glæder os over, at vi stadig har rigtig meget skov i Sorø, siger han.

Han frygter dog, at afgørelsen kan betyde, at der forsvinder mere og mere skov i Sorø til fordel for oprettelse af skove helt andre steder.

- Hvis man kan blive ved at fjerne skove, så er der til sidst ikke mere. Der kan opstå en dominoeffekt, siger Niels Hilker.