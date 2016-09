Send til din ven. X Artiklen: DI-undersøgelse: Sorø er Sjællands bedste til erhverv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DI-undersøgelse: Sorø er Sjællands bedste til erhverv

Sorø - 04. september 2016 kl. 22:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommunen er hoppet fra en 22. til en 10. plads i Danmark i Dansk Industris erhvervsundersøgelse. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Læs også: Sjælland er delt på midten

Og med en 1. plads i hele Danmark i den overordnede vurdering af kommunen erhvervsvenlighed samt en 1. plads i kategorien information og dialog lægger Sorø Kommune på væsentlige punkter de vanlige topscorere som Ikast Brande, Hedensted og Skanderborg bag sig. Og sammenlagt placerer Sorø sig nu som Sjællands bedste erhvervskommune - og kigger som nævnt inden for i det fine selskab blandt landets 10 bedste erhvervskommuner.

- Det er dejligt, når det arbejde, vi yder i hverdagen, lykkes, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Derfor skal der også gå en stor ros videre til de kommunale medarbejdere, Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsråd.

Mere end 100 virksomhedsbesøg om året og dannelsen af et stort, lokalt erhvervsnetværk er medvirkende årsager til den gode placering, men også i behandlingen af bygge- og miljøsager er Sorø sprunget højt.

Jobcentret er også en af de afdelinger, der i undersøgelsen får et stort skulderklap.

- Det skyldes ikke mindst, at Jobcentret kigger efter jobåbninger i stedet for at sende folk på jobsøgningskurser. Jobcentret ser på, hvad der kræves af kvalifikationer til det enkelte job. Derefter kigges der på, hvem der har de kvalifikationer - eller kan relativt hurtigt efteruddannes. Om den påtænkte medarbejder bor i Sorø Kommune eller en af nabokommunerne spiller ingen rolle. Det væsentligste er, at virksomheden får den ønskede arbejdskraft.

Sorø er på landsplan hoppet op på 3. pladsen, når det handler om den samlede »jobbetjening« af erhvervslivet - og faktisk er man nummer 1 til at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Af andre bemærkelsesværdige resultater kan nævnes et hop fra nummer 44 til nummer 7, når det handler om at tiltrække og fastholde borgere, et hop fra nummer 39 til nummer 11 i evnen til at tiltrække virksomheder og et spring fra nummer 43 til nummer 7 i dagpasningen.

Andre steder er der plads til forbedringer. Behandlingen af sygedagpenge-sager er et område, hvor Sorø Kommune ifølge borgmesteren hurtigt vil sætte ind og dermed kunne kravle op i tabellen, mens brugen af private leverandører ikke ligger helt så klart "til højrebenet". I sidstnævnte kategori er Sorø nede som nummer 68.

Fra Dansk Industri er der ros til Sorø Kommune.

- Sorø Kommune fortsætter opturen i DI's årlige erhvervsklimaundersøgelse. Sidste år var kommunen højdespringer med en fremgang på 54 pladser. I år springer Sorø 12 pladser frem og er dermed lige netop med i det fine selskab i undersøgelsens top 10, siger formand for DI Vestsjælland, Steen Søgaard.

- Det er fantastisk godt gået af Sorø Kommune at komme i top 10, og jeg håber, at den fine placering kan være med til at sætte Vestsjælland på landkortet. Sorøs borgmester Gert Jørgensen har været meget aktiv i forhold til at komme i dialog med kommunens virksomheder, og der er lyttet til dem. Det kan andre kommuner lære af, siger formand for DI Vestsjælland.

Bedst i den samlede undersøgelse er Ikast Brande foran Hedensted, Skanderborg, Hjørring og Middelfart. Sorø er nummer 10 og bedst på Sjælland foran Høje Taastrup og Greve. Slagelse er nummer 22, Holbæk nummer 25, Kalundborg nummer 28, Ringsted nummer 67 og Næstved nummer 79.

relaterede artikler

Erhvervsklima humper tungt af sted 04. september 2016 kl. 22:05

Dyk til erhvervsklimaet i Faxe Kommune 04. september 2016 kl. 22:05