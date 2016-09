DI: Sorø kan sende meget mere i udbud

Mette Rise Skaksen mener, at Sorø Kommune skal »konkurrence-udsætte« mere. Foto: 130111

Sorø - 06. september 2016 kl. 15:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø har kun »konkurrence-udsat« 25,5 procent af det, der er muligt at pristjekke. Viljen til at »konkurrence-udsætte« i Sorø Kommune finder Dansk Industri derfor ikke just imponerende. Debatten om »konkurrence-udsættelse« tog sin begyndelse inden Dansk Industris generelle erhvervsundersøgelse, der blev offentliggjort søndag aften. Her placerede Sorø sig på en 10. plads i landet og Sjællands bedste erhvervskommune, men også i den undersøgelse scorede Sorø lavt på udlicitering.

- Vi har noteret os, at borgmester Gert Jørgensen er skeptisk over for, om kommunen kan få mere ud af at sende opgaver i udbud, siger branchedirektør Mette Rose Skaksen, Dansk Industri.

- Men det er en rigtig god måde at få tjekket, at en kommune anvender borgernes penge bedst muligt, og vores erfaring er, at kommuner, der efter en konkurrence overgiver en opgave til en privat virksomhed, oplever at få nye øjne til at se på driften. Dermed kommer der også nye idéer samt nye og mere effektive metoder ud af det.

- »Konkurrence-udsættelse« sikrer, at både de private virksomheder og den kommunale forvaltning er helt fremme i skoene, og altid søger de bedste løsninger til den billigste pris, fortsætter hun.

- Og her udnytter Sorø Kommune altså kun en fjerdele af det, der er mulighed for at få udbudt. Når vi kigger på det, vi betegner som »best practice«, er Sorø Kommune et pænt stykke efter.

De kommuner, der konkurrence-udsætter mest, ligger på lidt mere end 38 procent, og alt efter, hvor meget der vælges »på hylderne«, skønner DI, at Sorø Kommune fortsat kan hente en gevinst på mellem 13 og 20 millioner kroner.

- Som jeg tidligere har sagt, kan jeg udmærket følge det fornuftige i at konkurrenceudsætte forskellige ydelser med henblik på at få foretaget et pristjek,og dermed undersøge, om vi løbende får den rigtige kvalitet til den rigtige pris, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Derfor er jeg glad for, at DI løbende holder os ajour med de muligheder, der er eller opstår indenfor vores forskellige serviceområder.

- Omvendt så må DI også acceptere, at vi som kommune bliver skeptiske, når vi oplever, at nogle af de private aktører, som har fået en opgave, ikke lever op til den kvalitet, som er aftalt, fortsætter han.

- Vi er som kommune også afhængig af en vis form for sikker drift. Derfor er det meget uheldigt - som vi senest har set det i Odense - når private operatører indenfor ældre- og plejeområdet pludselig drejer nøglen fra den ene dag til den anden.

Gert Jørgensen, der selv ofte har bragt pristjek op i den kommunale debat, understreger, at Sorø Kommune principielt ikke er uenig med DI.

- Men vi gør os løbende nogle praktiske erfaringer, som vi naturligvis lære af. Pristjek vil således også fremover være en del af dagligdagen i vores kommune, siger borgmesteren.