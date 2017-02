Se billedserie Hotelchef Christina Torp og restaurantchef Jeppe Linde Jensen står i den kommende restaurant Solaris. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Comwell Sorø undergår forvandling

I disse dage undergår Comwell Sorø en forvandling, for en stor ombygning skal give plads og rum til en masse nye aktiviteter. Her inviteres den omgivende natur indenfor ad de høje, lyse vinduespartier under Danmarks største stråtag. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Den nuværende restaurant, Pedersborg, skal bygges om og vil fremover rumme møde- og selskabslokale-faciliteter samt en lounge, hvor man kan nyde udsigten over Pedersborg Sø og Comwells egne vin- og frugtmarker.

I underetagen, hvor der før har været pool, skal en helt ny restaurant se dagens lys. Den vil gå under navnet »Solaris«, opkaldt efter vinmarkens druesort. En stor trappe fra foyeren leder gæsterne direkte ned fra den øvre etage.

- Solaris består af både bar og restaurant, men vi har mulighed for at slå lokalerne sammen. Det vil give en kapacitet på op til 170 gæster, siger hotelchef Christina Torp.

I forbindelse med ombygningen er der lagt fliser foran hotellet, så adgangen er langt mere handicapvenlig end før. Desuden er det planen, at terrassen skal give gæsterne mulighed for i større stil end før - at kunne nyde vinmarken og den omgivende natur.

- Vi har haft nogle gæster som har udtrykt ærgrelse over, at poolen er blevet nedlagt, men vi fandt, at rummet kunne udnyttes langt bedre på denne måde, da poolen var af ældre dato og meget lidt brugt. Til gengæld får restauranten blandt andet et åbent anretterkøkken, hvor man kan følge kokkenes arbejde samt et udvidet vinsortiment, der nu fylder en hel væg i korrekt tempererede vinskabe, forklarer Christina Torp.

Restaurantchef, Jeppe Linde Jensen, glæder sig også til at kunne byde gæsterne på nye omgivelser.

- Ombygningen vil give os langt bedre muligheder for at tilbyde både selskaber, konferencer, møder og à la carte-gæster optimale forhold. Vi glæder os meget til 1. maj, hvor hele ombygningen efter planen skal stå færdig, siger Jeppe Linde Jensen med et smil.