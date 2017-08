Der mangler frivillige undervisere hos Coding Pirates i Sorø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Coding Pirates mangler frivillige

Sorø - 28. august 2017 kl. 06:22 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for at lære at programmere og lege med robotter er stor i Sorø, men Coding Pirates kunne godt bruge lidt flere frivillige undervisere.

Coding Pirates er i løbet af sommerferien flyttet til nye lokaler hos Ung Sorø på Skolevej 1C og starter nyt hold den 16. september.

Så har man lyst til at hjælpe Coding Pirates, og har man to timer til overs nogle lørdag formiddage i løbet af efteråret, er man meget velkommen. Det er ikke et krav, at man er professionel underviser eller er programmør, men en fordel at have interessere for programmering, spil og robotter.

Underviserne mødes onsdag den 30. august klokken 19:00 på Skolevej 1C for at planlægge efterårets undervisning, og skulle man have lyst til at høre mere om det at være frivillig underviser i Coding Pirates Sorø, er man meget velkommen til at kigge forbi til en kop kaffe.

Man kan også kigge på hjemmesiden: www.cp4180.dk eller ringe til Søren Westerholm på telefon 21 25 05 45.