Se billedserie 300 kilometer på cykel plus en fødselsdagsfest snuppede Claus Eskildsen i dagene 19.-21. maj i forbindelse med Tour Parkinson 2017. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Claus har taget kampen op mod Parkinson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Claus har taget kampen op mod Parkinson

Sorø - 27. maj 2017 kl. 09:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

64-årige Claus Eskildsen fra Stenlille deltog i Tour Parkinson Danmark for at få mere fokus på sygdommen.

Det var noget af en spand koldt vand i hovedet på Claus Eskildsen, da han som 56-årig fik at vide, at han var ramt af Parkinsons sygdom. Beskeden kom som et lyn fra en klar himmel. Der er ingen fortilfælde i Claus' familie, og han levede et godt og et rimelig sundt liv.

- Det var også alt for tidligt med den slags skavanker, siger Claus, der i dag er 64.

- Min første tanke var, at det ville jeg simpelthen ikke finde mig i. Man bliver jo ked af det. Ikke bare for sig selv, men jeg kunne jo også se, at det påvirkede min kone og vore fire børn meget.

Claus Eskildsen var leder af den integrerede institution Kongelyset i Slagelse, og arbejdspladsen viste stor forståelse.

- En af konsekvenserne ved Parkinson er, at man bliver træt, fortæller han.

- Så jeg er nok den eneste chef - eller i hvert fald en af de ganske få - der fik tilladelse til at sove til middag i min hvilestol. Jeg kunne også møde senere, når vi havde forældremøde om aftenen, så jeg kunne gennemføre det. Da jeg blev 62 gik jeg på efterløn, men det havde jeg nok ikke gjort, hvis jeg ikke var blevet ramt af sygdommen.

Massage og motion er et af de midler, man ved siden af medicineringen selv kan sætte i gang for at afbøde virkningerne.

- Så jeg begyndte at gå til fitness, fortæller Claus, der også jævnligt får massage.

- Og så begyndte jeg at cykle på min gamle »havelåge«.

Cyklingen greb om sig, så der blev snart indkøbt en racer.

Claus er bidt af sejlsport, og familien har en 27 fods båd, der ligger i havnen i Holbæk.

- Vi sejler småture, når vejret er til det, men ellers bruger vi også båden som en slags sommerhus, fortæller han.

- Der er en dejlig stemning i havnen.

I forhold til båden har sygdommen haft en særdeles positiv effekt for Claus Eskildsen.

- Da det stod klart, at jeg havde Parkinson, blev jeg og ungerne enige om, at vi skulle lave noget sammen, fortæller han.

- Så siden har vi hvert år taget på en far og børn-tur i båden. Jeg er så glad for, at de allesammen vil med, og denne sommer går turen til Frederikssund. Det glæder jeg mig til.

Claus er far til tre piger og en dreng, der ligger fra først i tyverne til sidst i trediverne.

Men tilbage til cyklingen, for Claus Eskildsen bestod i dagene 19.-21. maj noget af en manddomsprøve. 300 kilometer snuppede han på jernhesten sammen med et par hundrede andre i Tour Parkinson 2017.

- Det var hårdt, men også en kæmpe oplevelse, fortæller han.

- Vi kørte fra Middelfart op til Hov ved Horsens og sejlede til Samsø. Derfra blev vi sejlet til Kalundborg, og så gik næste etape til Charlottenlund, fortæller Claus Eskildsen, der lige om aftenen efter turen til Charlottenlund snuppede en fødselsdagsfest hos sin ene svigersøn.

- Sidste dag kørte vi kun 30 kilometer, og vi sluttede på Frederiksberg Allé kort efter Copenhagen Marathon.

Tour Parkinson er skabt netop for at rette opmærksomheden mod Parkinsons sygdom, og så giver den hårde udfordring også dem, der er ramt af Parkinsons syge, et boost, når de klarer strabadserne.

Læs hele historien i DAGBLADET og Sjællandske.