Chorus Soranus fejrer Gade

Sorø - 10. maj 2017

Chorus Soranus fejrer på søndag den 14. maj 200-året for komponisten Niels W. Gades fødsel med en koncert i Sorø Klosterkirke. Koncerten begynder klokken 16.00, og det er »Korsfarerne« og 1. symfoni »På Sjølunds Fagre Sletter«, der opføres. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Niels W Gade var en af Danmarks helt store komponister. Chorus Soranus ønsker at markere 200 året for hans fødsel med en koncert i Sorø Klosterkirke. Koncerten er et samarbejde mellem koret og professionelle musikere og sangere: Johanne Højlund, mezzosopran, David Danholt, tenor, Jakob Vad, bas. Opførelsen er udelukkende mulig på grund af støtte fra en lang række fonde.

I år har Chorus Soranus 50 års jubilæum, hvilket fejres særskilt med en koncert den 29. oktober 2017.

Koret har siden sin grundlæggelse ønsket at bringe den store klassiske musik ud til et bredt publikum, der normalt ikke får den slags tilbud uden at skulle køre langt. Sorø Klosterkirke har et af landets bedste koncertrum.

Niels W. Gade opnåede, hvad ikke mange danskere opnår: Han fik stor succes i udlandet, allerede mens han levede, og blev internationalt berømt; en berømmelse, der har varet ved til i dag. Gennem mere end 40 år var Gade den førende danske komponist. Gade fik som 24-årig sit store gennembrud med "Efterklange af Ossian" og hans første symfoni "På Sjølunds fagre sletter" blev uropført af Mendelssohn og Gewandhausorkestret i Leipzig, der på dette tidspunkt repræsenterede den absolutte top inden for den klassiske musik i Europa. Mendelssohn tilbød ham at blive assistent, og ved Mendelssohns død i 1847 blev Gade i en alder af blot 30 år musikalsk leder af orkestret. Gade har en omfattende produktion bag sig. Blandt korværkerne er "Elverskud" nok det mest kendte i Danmark, men et andet storværk, der har international bevågenhed, er hans "Korsfarerne".

Komponisten har også begået »Brudevalsen«, der er en del af musikken til balletten »Et folkesagn«.

Gade var en fantastisk repræsentant for den ypperste danske romantik. Ved samme koncert skal hans mest kendte symfoni også klinge - netop den første: "På Sjølunds fagre sletter".

Billetter sælges fra klokken 15 ved indgangen.