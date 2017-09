Grusgravning handler om at udvinde råstoffer, men også om at sikre, at området også fremadrettet bevarer biologisk mangfoldighed. Foto: Rasmus Giese Jakobsen

Chance for at følge grusgraven tæt på

Her vil der være forskellige aktiviteter i form af hestevognskørsel, kanosejlads, skattejagt og droneoverflyvning, men også mulighed for at høre om dagligdagens arbejde i grusgraven.

Bl.a. vil NCC også gerne fortælle om det, firmaet gør for at sikre biologisk mangfoldighed på stedet - også mens selve gravningen foregår:

- Vi sørger bl.a. for at efterlade næringsfattige arealer uden muld, så både planter, svampe og insekter kan trives. Vi efterlader store bunker af større sten for at tiltrække krybdyr og padder, og vi bevarer stejlse skråninger og skaber vandflader med forskellige dybder for at tiltrække insekter, fugle og padder, siger chefgeologi NCC Industry, Nanna Swane Lund.