Center siger nej tak til ny handicap-parkering

Sorø - 19. september 2016 kl. 13:57 Af Bjarne Stenbæk

Flere P-pladser for handicappede for enden af Frederiksvej etableres dog ikke af hensyn til Sorø Kultur- og Fritidscenter, påpeger borgmesteren.

Bestyrelsen for Sorø Kultur- og Fritidscenter, Værkerne, er ikke tilfredse med, at Sorø Kommune nu er i færd med at etablere to nye handicap-parkeringspladser ved kulturcentret. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Kommunen har ikke spurgt os først, siger Ole Ring, der er formand for Værkernes bestyrelse.

- Hvis den havde gjort det, havde vi oplyst, at vi har to - og det er tilstrækkeligt - på asfaltarealet lige ved hoveddøren. Dem kan vi så nedlægge, men det vil så betyde, at de handicappede må stå ud i gruset, køre hen over brostensmarkeringerne og igennem grus for at komme ind.

- Det er min opfattelse, at kommunen kunne bruge sine penge bedre end på direkte at genere os og vore handicappede medlemmer, fortsætter Ole Ring.

- Derfor vil jeg bede Sorø Kommune om at stoppe og fjerne det, der indtil nu er lavet. Og hvis der er kommet en lov om, at der skal være flere handicap P-pladser, kan den eller de så ikke etableres med en bøtte maling der, hvor vi har de andre pladser. Det er billigere og bedre for brugerne.

- Både jeg og fagcentret beklager, at vi ikke på forhånd orienterede Værkernes bestyrelse, siger borgmester Gert Jørgensen.

- Men etablering af handicap P-pladser har ikke været et valg fra vores side. Vi har fået istandsat CF-bygningen og hjælpemiddeldepotet via de såkaldte ESCO-midler. Det medfører kravet om tilgængelighed og handicap P-pladser.

- De to pladser er etableret på det mest logiske og tilgængelige sted i forhold til Hjælpemiddelcentral og CF-bygning. Vore medarbejdere følger således bare loven. Desuden kommer der en tidsbegrænsning på de skilte, der sættes op, så de kun er handicap P-pladser i almindelig arbejdstid. Uden for almindelig arbejdstid kan de bruges af alle, fortsætter borgmesteren.

- Og så er det naturligvis også sådan, at har handicappede, der benytter kultur- og fritidscentret, behov for at benytte pladserne, er de velkomne til det.

Gert Jørgensen peger også på, at i kommunens aftale med Værkerne, varetager bestyrelsen driften af kultur- og fritidscentrets bygninger, mens kommunen tager sig af P-pladsen.

- Men derfor burde Værkernes bestyrelse naturligvis været orienteret alligevel, siger Gert Jørgensen.