Casper sagde ja for at hjælpe familien

Sorø - 21. januar 2017

Casper Knudsen har nu stået i spidsen for Altan.dk i fire måneder - og har fortrudt det flere gange undervejs. Alligevel er han overbevist om, at han valgte rigtigt.

Han har de seneste otte år været ejer og har drevet Platform.as med 34 ansatte.

Siden 1. september 2016 har han også taget over efter sin far, Peter Knudsen, i Altan.dk.

Nu er han således chef for i alt 180 medarbejdere og må fordele de to firmaadresser sådan, at han arbejder hos Platform.as hver onsdag og hver anden fredag.

Resten af tiden sidder han på sin ydmyge kontorplads ved indgangspartiet hos Altan.dk på Næstvedvej.

Casper Knudsen vidste godt, at hans far en dag ville bede ham om at tage over, men ifølge Casper selv, troede han først det ville ske, "den dag far skulle bæres herfra liggende".

Når Casper Knudsen sagde - næsten - betingelsesløst ja til tilbuddet om at blive direktør i Altan.dk, var det, fordi han gerne ville hjælpe sin far.

- Man hjælper altid sin familie, og min far havde virkelig brug for hjælp. Det kunne vi allesammen se og mærke, siger Casper Knudsen.

Eneste betingelse var dog, at Peter lovede at holde sig helt væk fra firmamatriklen. Som i helt væk.

- Jeg overtog en flyver, der var på vej ned. Jeg ville gerne rette den op selv. Både min far og mig er sådan nogle bestemme-typer, så det ville ikke gå, hvis han gik her og blandede sig. Jeg var nødt til at sige meget klart "Nu er det mig der bestemmer", siger Casper Knudsen.

Casper Knudsen selv er tilfreds med, at den nedstyrtningstruede flyver - Altan.dk - som han overtog i september sidste år, nu er på rette kurs.

- Det har været psykisk hårdt, og når jeg har siddet her om aftenen og knoklet med en udfordring, har jeg tænkt: "Hvorfor i alverden sagde jeg ja til det her?". Men næste morgen når jeg får en succes-oplevelse, er det glemt igen, og jeg fortryder ikke et sekund, siger Casper Knudsen.

