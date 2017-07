Carpark North giver koncert i Niløse onsdag den 16. august. PR-foto

Carpark North kommer til Niløse

Sorø - 31. juli 2017 kl. 10:21 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak Rock bringer den danske topgruppe til Niløse gamle Skole. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Hvornår har der sidst været rockkoncert i Niløse? Det er i hvert fald mere end et år siden, og dermed kom landsbyen i den nordlige del af Sorø Kommune ikke bare med i opløbet, da Tak Rock skulle finde ud af, hvor gruppen Carpark North skulle give koncert. Niløse blev valgt som et af de i alt otte steder, der skal opleve Carpark North i løbet af 24 timer i det, Tak Rock selv kalder verdenshistoriens hurtigste danmarksturné.

Onsdag den 16. august fra klokken 15.45 kan Carpark North opleves på Niløse gamle Skole, Kongstedvej 26, 4293 Dianalund. Og det er en fin idé at komme i god tid, for der er opvarmning på. Der er gratis adgang for publikum.

Carpark North er årets Tak Rock-band og følger efter bands som eksempelvis D-A-D, Dizzy Mizz Lizzy, Sort Sol og Kashmir. Bag Tak Rock står Royal Beer med ønsket om at støtte rockmusikken i Danmark. Og naturligvis profilere Ryoal Beer.

Generelt har danskerne god mulighed for at gå til koncerter. Alligevel er der få steder i Danmark, der ikke har lagt scene til en rockkoncert i et år. Tak Rock forsøger derfor at »lukke hullerne« ved at give rock til de rockløse steder på turnéen rundt i landet.

- Danmarkskortet bugner med festivaler og koncerter, og der blev sat en radius på 10-20 kilometer for hver by, der har haft en rockkoncert. Herefter var der otte steder tilbage, og de er derfor udvalgt til at få en gratis Tak Rock-koncert med Carpark North. Det har krævet en hel del planlægning, så det bliver fedt at skyde turnéen i gang, fortæller Kirsten Lahn Hansen, marketingchef for Royal Beer.

- Musik, og især livekoncerter, kan skabe en helt specielt stemning og er med til at give os nogle oplevelser, som vi altid vil huske. Derfor bør alle have muligheden for at opleve en fed livekoncert i det område, de bor. Vi kan godt lide at tænke nyt og skubbe lidt til grænserne for at skabe nogle helt unikke oplevelser for forbrugerne. Det er vi sikre på, at denne turné vil bidrage til.

For Carpark North bliver det en både anderledes og vild udfordring.

- Vi får en travl dag på kontoret, griner Lau Højen, som er forsanger i Carpark North.

- Men vi er klar, og vi glæder os helt vildt til at komme rundt i landet og give folk en anderledes koncertoplevelse.